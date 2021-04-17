“大湾区大未来·人民日报前方报道组”程龙

编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。4月15日起，人民日报社派出多路记者，走进广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆，实地采访各地推进大湾区建设的生动案例，亲身感知大湾区发展的澎湃春潮。

四月的深圳湾公园繁花似锦，来这里漫步打卡的游人络绎不绝；向后望去，后海深圳湾超级总部基地塔吊林立，高耸入云的现代建筑如春笋般拔地而起。这条沿海岸线绵延十余公里的绿化带，把深圳隔离成两个天地：一边是悠闲舒适的慢生活，一边是如火如荼的快节奏，形成鲜明对比，也体现着深圳这座城市的独特气质。

深圳湾公园与背后高楼林立的后海深圳湾超级总部基地。人民日报记者 程龙摄

速度一直是深圳的代名词。上个世纪80年代“三天一层楼”的深圳速度让世界惊叹。如今，作为粤港澳大湾区四大核心引擎之一，深圳速度体现着湾区速度。在深圳采访一位创业香港青年，说起速度，他向我们感叹道，“在深圳，你如果想要设立公司，上午交材料，下午就拿证。这是吸引我们创业者的一个重要原因”，这是湾区营商环境的速度；面积仅有3.89平方公里的河套深港科技创新合作区，将成为粤港澳大湾区创新发展新引擎，小地方大作为，孕育着大希望，这是湾区融合发展的速度；历经30年发展，迈瑞医疗从零起步，成为中国最大、全球领先的医疗器械以及解决方案供应商，在超过 30 个国家设有 39 家境外子公司，这是湾区创新创业的速度……

深圳快速发展的例子不胜枚举。在深圳街头采访，随时抬头都能看见高立的塔吊，一座塔吊，讲述的就是一个深圳快速发展故事。更让人惊喜的是，越来越多的河湖绿地、主题公园也出现在了深圳的城市地图上。深圳市相关负责人介绍说，深圳全市159个黑臭水体和1467个小微黑臭水体全面消除黑臭，310条河流水质全面提升；深圳的大大小小公园已有1200多个，是一个名副其实的“公园里的城市”。可以说，一片绿地，映照的就是一道深圳宜居宜游风景。

南头古城成为许多人休闲的好去处。人民日报记者 程龙摄

采访中，一个藏在城中村里的古城，更新了记者对深圳的印象。这座修旧如旧的南头古城，坐落在繁华的深南大道旁，是明代东莞守御千户所遗址，城门内外也仿佛是两个世界：城外车水马龙，一片现代繁华都市景象，城内保留着古城墙、古县衙、古牌坊等遗址，街道两旁是改建的广府洋楼，网红小店与百年老字号依次排开，极具岭南特色，成为人们假日休闲的好去处。在这里，逛一逛“南头1820”，回望深港地区历史源头，感受这座城市的人文情怀，别具一番情调。传统印象中“脏乱差”的城中村，摇身一变成为“网红打卡地”，释放出新鲜活力，这背后体现的是城市更新改造的绣花功夫。

快节奏的深圳也有慢生活。“快节奏意味着更多机会，慢生活意味着品质宜居，这正是深圳吸引我的地方。”一位刚到深圳工作不久的香港青年如是说。同样地，粤港澳大湾区建设成为国际一流湾区，建设宜居宜业宜游的优质生活圈，需要快节奏，也离不开慢功夫。正是在这一快一慢之间，湾区才更有活力，更有魅力，也更有吸引力。

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