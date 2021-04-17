“大湾区大未来·人民日报前方报道组” 李申

内伶仃洋吹来潮湿的海风，巨大的钢筋架构稳稳立在海面上，海中央“叮叮咣咣”的声音夹杂着轮船的轰鸣向岸边传来。

“自2016年12月开工至今，深中通道已经建设了快5个年头了。”深中通道管理中心副主任、总工程师宋神友说，“目前，沉管隧道已完成8个管节沉放对接，东、西人工岛也正在建设中。”

内伶仃洋里，深中通道正在紧锣密鼓地建设。人民网 李申摄

深中通道路线全长约24公里，集“隧、岛、桥、水下互通”于一体，是国家“十三五”重大工程、粤港澳大湾区建设关键交通枢纽工程。建成后，将成为连接“深莞惠”与“珠中江”两大经济圈的公路直连通道。

“这条道不仅有一座主跨伶仃航道的悬索桥、全长6845米的海中隧道，还包括正在建设的东人工岛、西人工岛、机场枢纽互通立交等。项目采用设计速度100公里/小时的双向八车道高速公路技术标准，设计使用寿命100年。”宋神友介绍。

从地图上看，内伶仃洋可以看作一个三角形海域，上有南沙大桥、虎门大桥，“底边”是世界上最长的跨海大桥——港珠澳大桥，而深中通道则是这个三角形的“中位线”，项目建成通车后，从深圳到中山的车程将从目前的2小时缩短至20分钟左右。

根据规划，深中通道将向东连接深圳宝安国际机场和深圳国际会展中心，向西连接中山翠亨新区，进而通达珠海、佛山、江门等地市。

“项目的建设对于推进珠三角东西两岸产业互联互通，各类要素高效配置，推动粤港澳大湾区城市群融合发展，助推广东经济转型、城市转型等具有重大战略意义。”宋神友说。

一直以来，城市中心城区首位度不高、创新资源缺乏等问题，制约了中山高质量发展，成为中山亟待破解的困境。粤港澳大湾区的建设为中山提供了难得的发展机遇。近年来，中山直面挑战，强化基础设施和产业发展用地保障，立足长远发展，高水平、高标准建设重大功能平台，重点打造三大核心平台。

三大核心平台其中之一，就是深中通道直接连接的中山翠亨新区。据介绍，翠亨新区总规划面积230平方公里，将依托原有产业基础和已引进的深中科技产业园、哈工大人工智能装备产业和创新平台等，着力生物医药、现代装备制造、新一代信息技术和现代服务业。

“未来，翠亨新区将积极对接深圳等重点城市优质科技、产业和创新资源，落地建设中山科技大学等，高起点规划、高标准建设国际化现代化创新型城市新中心，打造中山参与大湾区建设的主阵地。”该区党工委委员、管委会总经济师梁兆华说。

“中山正抢抓大湾区建设重大历史机遇，实施环湾布局、向东发展战略，积极参与湾区各城市的分工，打造国际化现代化创新型湾区城市。”中山市长危伟汉说。“深中通道2024年通车后，深中一体化、同城化发展的步伐将进一步加快。在湾区时代，中山将一以贯之地坚持扩大对外开放，责无旁贷服务企业，全力打造市场化法治化国际化营商环境。”

(责编：初梓瑞、高雷)