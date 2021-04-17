4月12日到16日，德国汉诺威工业博览会以线上形式举办。作为中国特色工业互联网的代表，海尔卡奥斯以六大能力构建的八大核心解决方案第四次亮相汉诺威。

据悉，卡奥斯在对工业互联网探索的过程中，逐渐形成以数据力、仿真力、定制力、开源力、安全力、生态力为支撑的可持续发展的赋能平台。

今年，基于“六大能力”，卡奥斯携“智铸超云（云仿真）”“食安码-全球冷链追溯防疫”“全场景智慧显示”“自动化产线”“天眼-AGV集群调度系统”“智慧化工综合管理平台”“智慧能源总控系统”“应急物资指数平台”八大核心解决方案参与汉诺威工业展，集中展示最佳用户体验的工业全场景解决方案。

面对硬件工业和软件工业的分歧，卡奥斯打通了工业互联网和消费互联网，构建了以用户驱动的工业互联网生态，推动全球工业从大规模制造向大规模定制转型。

工业4.0专家乌尔里希·森德勒认为，“未来，企业在计划、发展与生产过程中都应该以消费者诉求为主，因为只有这样，产品才能够在未来销售出去。”

海尔在建设工业互联网之初，就让用户全流程参与，打通了工厂端和市场端、供给侧和需求侧，为制造业开拓了广阔的发展空间，快速拥有了领先优势。

据了解，卡奥斯加入GAIA-X共建欧洲联邦云生态后，还将共同制定以大规模定制模式为基础的GAIA-MCM认证标准。

在今年的汉诺威工业展上，卡奥斯打造的全球首个应急物资行业生态正式亮相。卡奥斯通过线上+线下协同赋能提供定制化服务，聚合应急场景的全产业链上下游生态资源，将用户、企业、资源链接起来，以用户消费订单需求带动定制生产，让应急物资企业实现了由大规模制造向大规模定制的转型。

目前，卡奥斯已经构建了农业、建材、模具等15个行业生态，在全国建立了7大中心，覆盖全国12大区域，并在20个国家复制推广。

(责编：李楠桦、初梓瑞)