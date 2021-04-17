4月16日，以“科技缔造产业高地，创新赋能中部崛起”为主题的岳麓峰会科技创新专场活动在长沙梅溪湖国际文化艺术中心举行。华为公司副总裁、计算产品线总裁邓泰华带来了《鲲鹏展翅 昇腾万里 共创行业新价值》主题演讲，分享了鲲鹏昇腾产业近年来的开发进展，并表示在湘江新区布局的湘江鲲鹏作为华为的首批合作伙伴已经发布了服务器，同时希望结合鲲鹏、昇腾的产业优势深化合作，共同推进湖南计算产业的发展，将其打造为战略性支柱产业。

邓泰华表示，未来经济发展的主要驱动力是数字经济。在数字中国战略愿景牵引下，未来中国数字经济增速发展，为行业数字化转型和产业智能升级带来机遇。如同物理世界电力是生产力，数字经济时代，算力是生产力，驱动数字经济高质量发展。

邓泰华指出，未来十年是计算体系架构创新的黄金十年，以满足不断增长的算力需求。计算体系架构创新主要是两个方向：从通用计算走向通用计算加异构计算的多样性算力创新，和从硬件到基础软件、到应用使能的全栈协同创新。

据介绍，2019年华为向业界正式发布鲲鹏、昇腾计算产业战略，并坚持“硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才”，开放主板，有序推进与伙伴的整机合作；操作系统openEuler、企业级数据库openGuass、全场景AI计算框架MindSpore全部如期开源，得到伙伴的积极响应和支持。

邓泰华表示，创新驱动产业发展，产业发展聚集人才，而人才又激发创新，引领产业持续发展。人才发展是产业发展的基础。我们联合教育部、教指委、教学合作伙伴，已经全面展开面向鲲鹏、昇腾的教学师资培训，把鲲鹏、昇腾融入计算机专业、人工智能专业，进行首批试点。去年，教育部-华为联合启动 “智能基座” 产教融合协同育人基地，已经覆盖超过70所高校，包括湖南大学，中南大学两所湖南高校，未来逐步覆盖超过2700所高校、高职、高专院校。去年我们和清华大学出版社联合出版了六本教材和系列教辅资料。未来我们将发布超过三十本系列化的鲲鹏、昇腾专业教材，欢迎各领域专家、学者共同参与编写。让鲲鹏、昇腾成为计算机、软件工程、信息化专业与人工智能等高校理工科专业的必备技能，为计算产业持续创新提供源源不断的发展动力。

邓泰华指出，华为将进一步与湖南加深合作，依托湖南计算产业基础和健全的计算产业链，发挥鲲鹏、昇腾产业优势，与本地伙伴深化合作，共同推动湖南通用计算产业发展和人工智能计算产业发展，助力湖南“三高四新”战略落地，打造具有核心竞争力的科技创新高地和国家重要先进制造业高地，推动湖南数字经济高质量发展。

(责编：李楠桦、初梓瑞)