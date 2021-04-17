“五心”平安在行动：网络安全进社区 提升居民网络安全意识
2021年04月17日16:16 | 来源：人民网
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近日，《啄木鸟》杂志社、北京市公安局网络安全保卫总队及平安集团，带着网络安全专家和金融安全志愿者，走进北京市丰台区东高地第二小学和万源东里社区，开展“啄木鸟行动·网络安全社区行”活动，为校园师生和社区居民带来一堂生动的网络安全和金融安全教育课。
在东高地二小，警官王爽给老师和同学们送来了一堂生动的网络安全课。东高地二小的陈校长说，这样的网络安全讲座走进校园非常有意义，通过讲座，孩子能够把网络安全知识带回家，小手拉大手，共同文明上网，共促社会和谐。
在万源东里居民服务中心，平安集团金融安全志愿者与社区民警罗建，为社区居民们带来了一场别开生面的金融安全课。社区居民纷纷表示这堂课让他们受益匪浅，有了这些网络和金融安全知识，就如火箭升级了安全控制系统，可以抵御那些心怀不轨的“银发收割机”了。
据了解，今年，平安集团将平安普惠金融消费者素养提升计划“维C行动”与“啄木鸟行动”有效结合，作为“平安守护者行动”消保标杆行动，维护消费者权益、提升消费者对金融风险的抵抗力。行动聚焦四类金融能力较弱的人群——小微、普通工薪层、大学生、老年人，通过“开学季”、“进社区”、“身边的金融教室”等子项目，线上开展直播、音频课、微视频教育传播，线下联合当地公安、金融监管部门开展落地宣传活动，多维提升广大金融消费者网络安全意识和金融素养。
(责编：李楠桦、初梓瑞)
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