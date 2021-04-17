“大湾区大未来·人民日报前方报道组” 李申

走进中山粤港澳青年创新创业合作平台，多功能会议中心里正在进行2021年度第二批入孵项目路演。一个个创业团队轮番上台，郑重地向评委介绍自己的创业项目。

多功能会议中心里，创业团队在进行项目路演。人民网 李申摄

“整个产业园一共10万平方米，其中包括8000平方米孵化空间等，配有一站式创新创业服务窗口、创业教育学院、创业孵化区、创业导师室等，为港澳青年在中山创新创业提供免费就业创业服务。”中山粤港澳青年创新创业合作平台主任向佳治说。

他介绍，平台为进驻的创业团队提供七大服务内容，包括一对一匹配一个创业导师，根据产业类别对口帮扶；为创业者提供2—3年的免租金、免物业管理费、免服务费的“三免”福利等。

潘洪辉介绍自己入驻中山粤港澳青年创新创业合作平台的经历。人民网 李申摄

“我在香港长大，2018年来到中山创业。”中山康天晟合生物技术有限公司总裁、首席执行官、博士潘洪辉说。他的公司主攻生物技术，为生物制药客户在核心领域的研究和制造提供高品质的细胞与细胞培养产品。

在潘洪辉看来，中山既有临近广州、深圳、港澳等大湾区核心城市的区位优势，又有生物医药产业发展氛围，同时，还有租金减免、人才补贴等一系列优惠政策，并手把手在工商服务、法律咨询等方面帮助企业走上正轨。

“进驻中山后，公司开始高速发展。目前，康晟生物的培养基板块业务已进入稳定发展和盈利阶段，下一步，公司将逐步将‘培养基+细胞’的相关技术应用到医疗美容等新板块。”他说。

香港籍的80后青年周国强也被大湾区的集群发展所吸引，并于2019年来到中山创新创业平台，创办了中山市高高旅游科技有限公司。该公司通过整合和分析旅客出入境人次、消费模式等大数据，为旅客推送最适合的景点、酒店等信息。

周国强说，选择在中山创业，不仅是因为他喜欢这个地方，更是因为中山为创业者提供的大力度扶持政策。“大湾区正在快速发展，有光明的前景。这里不仅有很好的创业空间、优惠政策，还可以认识到其他不同行业的港澳创业青年，大家相互交流、相互鼓励、共同进步，对创业也有很大帮助。”

中山粤港澳青年创新创业合作平台创业项目展示墙。人民网 李申摄

数据显示，截至目前，合作平台已累计为413个项目团队提供了孵化服务，其中港澳项目57个。目前在孵港澳项目33个，主要涉及电子商务、文化创意、现代服务等行业。

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