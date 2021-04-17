风从北方来，飞扬正当时。站在天镇县大梁山上远望，只见延绵不绝的山脉上，一排排巨型“风车”如长龙列阵，高高矗立，成百上千座风力发电机组急速转动间，绿色能源由大梁山正源源不断输向各地。

近年来，天镇县充分利用自然优厚的风力和阳光，着力打造绿色能源基地，不仅将风能转变成为强县富民的新型能源，更带动了群众脱贫、乡村振兴。国家税务总局天镇县税务局持续聚焦重点项目建设和乡村振兴，推出了一系列提升服务质效的新举措，释放出绿色能源转型升级、高质量发展的新动能。

团队作战——解难题

“短短一天时间，我们就在税务部门的帮助下，完成了十余份资料的填写，办理了协定待遇申报纳税，为我们公司享受到了175万元税款的递延缴纳优惠，要不是税务部门，我们根本就不知道有这些优惠......”当记者问到税务部门对企业如何服务时,华润新能源（大同）风能有限公司财务人员李俊峰说道。李经理告诉记者,华润新能源（大同）风能有限公司是一家以风力发电项目、光伏发电项目的开发、建设、经营管理及电力销售为主营业务的港澳台资企业。2020年10月30日，公司决定代其股东华润新能源第十一风能有限公司将未分配利润3500万元进行分红，将其中1500万元与2000万元股利分别向华润新能源临汾分公司与忻州分公司进行分红注资。企业对此类涉及协定待遇申报纳税业务存在诸多疑难之处，正当企业犯难之时，税务部门主动向企业伸出了援手。

据悉，为了解决企业的难题，天镇县税务局联合省、市两级国际税收管理部门5名骨干人员组成国际税收指导小组，深入企业进行实地调研，根据该企业代其境外股东向境内分支机构进行分红注资这一实际情况，指导小组依据国家税务总局相关文件规定，确认企业在分红注资中的股利可以享受递延缴纳预提所得税政策。在明确了政策适用后，指导小组根据企业实际情况初步制定了服务该企业的“个性化”服务方案，指定专人对标服务内容的落实，同时联系临汾、忻州税务部门，共同成立团队，为企业解难题，经过团队努力，成功为该企业办理了递延缴纳预提所得税备案业务，为企业办理了175万元的递延税款备案。

“非常感谢天镇县税务局国际税收指导小组的专项服务，在为我们扫清政策上的疑难之处的同时，也为我们迅速办理了这项递延缴纳备案业务，让我们及时享受到了递延缴纳政策红利。”李协敏激动的说。

据了解，在当地税务部门的帮助下，该企业2020年度企业享受各类税收减免和出口退税190万元。

提速增效——助发展

“越来越快！越来越方便！”说起这些年税收营商环境的变化，华润新能源（大同）风能有限公司李会计用越来越快这个词概括了自己的感受。作为港澳台资企业，他最关心的就是申报退税。据他回忆，2019年以前申报退税需要报送很多纸质资料，有时候因为资料太沉，还得专门带个人抱资料。如今，申报退税不仅实现“无纸化”，退税速度也更快了。2019年至今华润新能源（大同）风能有限公司申请了22次退税，涉及退税额为2700多万，每次申请基本上当天税款就到账了。

为确保退税业务办理准确高效，天镇县税务局加强宣传辅导，保证“应享尽享，应知尽知”。今年以来，天镇县税务局及时梳理新出台的、企业关注的留抵退税等一系列政策，通过电话提醒、微信提醒等方式，对重点企业开展“点对点”辅导，帮助企业能够及时精准享受各项税收优惠政策。为了提高审核效率，争取快速的把税款退到企业手中，通过强化内部沟通协调，加快退税流转速度，退税审核时间大大缩短，大多退税在两个工作日内完成，最快的当天提交申请，当天完成内部流转，当天退税到账，只为了能够让企业更快发展。确保及时快速的让企业享受到我们的退税速度，助力企业发展。

自2019年9月1日全面推行电子化退税以来，天镇县税务局共为4户纳税人办理即征即退类退库60笔，共退还税款4900万元。平均每月办理退库业务3笔，办理退税250万元。相较之前大大提高了退库效率，让纳税人更好、更快地享受到真金白银般实实在在的政策红利。

乡村振兴——添活力

天镇县是一个传统农业县，刚刚退出贫困县的行列，但是由于干旱少雨，土地贫瘠，农民种植粮食作物产量不高，收益很低。在当地党委政府的牵头组织下，天镇县抓住清洁能源产业发展机遇，积极发展以风力发电和太阳能光伏发电为主要内容的清洁能源发电行业，发挥其在乡村振兴事业中的积极作用，在全县范围内大力发展光伏扶贫产业的过程中，当地税务部门以税收政策助力光伏企业，让税收成为巩固脱贫攻坚的基石，同时为乡村振兴增添活力。

此外，天镇县税务局也积极落实各项支持三农税收优惠政策，以实实在在的税收政策红利助力乡村振兴。据统计，近三年，天镇县税务局落实各项支持三农税收优惠政策为全县各类涉农企业总减免税额9600万元。通过落实各类税收优惠政策，切实为各类涉农企业减轻了税收负担，充分发挥税收优惠政策促进涉农产业发展、激发贫困群众就业创业内生动力、推动金融兴农助农的作用。

天镇县税务局持续延伸国际税收服务的深度和广度，将税务速度和温度传递至每一位纳税人，竭力为纳税人提供方便快捷的服务，让税务申报多跑“网路”，少跑马路。在脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接、深度融合中发挥税务力量。（马强、卢明炜）

(责编：初梓瑞、高雷)