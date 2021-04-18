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加快构建现代农业经营体系（牢牢把住粮食安全主动权）

本报记者  侯琳良  姚雪青  申智林
2021年04月18日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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小麦返青，放眼望去，300多亩沃野仿佛铺上一层浅浅的绿地毯。

“看，长势喜人！”山东省邹平市明集镇西宋村，种粮大户宋明泉流转经营1900多亩地。过去几年，他还时不时种些山药、西蓝花等经济作物，今年则全部种上了小麦。

明集镇6.1万亩土地，经政府引导，按照100亩至2000亩不等的规模，流转给298个大户种粮。一批农民合作社等服务主体相继涌现，对耕、种、管、收等环节，实行全流程或“菜单式”托管服务。

习近平总书记指出：“要不断探索农村土地集体所有制的有效实现形式，落实集体所有权、稳定农户承包权、放活土地经营权，加快构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系。”近年来，各地着力培育新型经营主体和服务主体，发展土地流转型和服务引领型规模经营，有效解决“谁来种地”“怎样种地”等问题。截至2020年底，全国纳入名录系统家庭农场超过300万家，农民合作社超过220万家，农业社会化服务组织超过90万个。

高起点上保障粮食安全，深入推进现代农业经营体系建设是重要着力点。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，发展多种形式适度规模经营，加快培育家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，健全农业专业化社会化服务体系，实现小农户和现代农业有机衔接。

从华北平原、江淮平原，再到洞庭湖平原，一路探访，感受深切的，是各地提高粮食生产组织化程度的新探索、新举措，是新型经营主体和社会化服务组织的新活力、新动能。

家庭农场更有活力，农民合作社更加红火

“一旦出现黄苗、弱苗，要看是不是得了纹枯病和麦蜘蛛病。3月15日至4月初这个时间段，病虫害防治最关键……”山东省齐河县葛庄村，农民郭云在田间地头进行了一场小麦植保直播，吸引一大批“粉丝”。

开直播、操控无人机，46岁的郭云得心应手。大家忍不住问：“您真是农民？”她笑而不答，拿出一张新型职业农民证书，上面写着“农民助理农艺师”。

走进郭云的云馨家庭农场，这里有培训室、农机库房、食品加工车间。展柜里，陈列着各种证书、奖杯和奖牌。郭云最看重的是“省级示范家庭农场”这块牌子。

农机补贴，资金扶持，技术培训……郭云历数家庭农场一路成长享受的政策红利。2016年时，云馨家庭农场只有40亩地；现如今，已拥有40余台大型机械，流转经营土地500亩。

今年，郭云又有新打算：再上马一条桃酥生产线，同物流企业合作建一个物流中转站，延长产业链，融合一二三产业。

同齐河县一样，各地强化指导，把符合条件的种养大户、专业大户纳入家庭农场名录，开展精准支持、精准服务，着力把农业规模经营户培育成有活力的家庭农场。

壮大新型农业经营主体，农民合作社是需要突出抓好的重头戏。今年中央一号文件提出，推进农民合作社质量提升，加大对运行规范的农民合作社扶持力度。

在江苏省扬州市江都区，真武粮食种植农地股份专业合作社正在加快推进高质量发展。

作为真武村党总支领办的合作社，真武合作社流转经营全村1900多亩土地，约定入社成员收益以每亩500斤粳稻实物计价保底加二次分红，各类政府补贴归农民所有。折算下来，村民去年流转一亩地能分到900多元。

今年以来，合作社大力推进转型升级，将土地二次转包给种粮能手，租金每亩每年800元。真武村党总支书记戴尔庆说，转型后，合作社腾出手来，专注向种粮大户提供种苗供应、机械设备、粮食烘干、仓储、农资供应等服务。

从连云港市来到扬州市种地的李长猛，2013年起就在真武合作社担任田间管理员，打理460亩地。元旦刚过，李长猛就与真武合作社签下1000亩土地的管理协议。

着力农民合作社规范提升，各项扶持政策措施正在加快实施。江苏省计划将水稻收入保险试点推广至全省33个产粮大县；山东省将制定实施全方位的政策体系、服务体系、保障体系，推动家庭农场、农民合作社高质量发展；湖南省进一步统筹财政资金，以奖补资金支持农民合作社建设服务场地、采购设施设备、引进新技术新品种、推进品牌塑造。

产业类型日趋多样，合作内容不断丰富，服务能力持续增强……锚定健康规范发展发力，农民合作社越办越红火。

社会化服务更健全，小农户种地更省心

田间地头，铁犁翻田，机器轰鸣——穿行在洞庭湖粮食主产区湖南省益阳市，眼前一派忙碌的春耕景象。

位于赫山区的益阳中亿农机合作社智能育秧工厂里，稻谷芽香扑鼻。“恒温恒湿环境，确保出芽率达到95%以上。”合作社负责人俞聪介绍。

“秧好一半禾，苗好七分收。”今年，湖南省大力推动350万亩早稻专业化集中育秧社会化服务，力争全省早稻专业化集中育秧面积达到1000万亩以上。

工厂外，一辆辆叉车正在将一垛垛已经完成催芽的芽盘装车。“今年要为两万亩稻田完成谷种催芽，其中公司流转经营的土地1600多亩，其他都是为周边种植大户和小户提供服务。”俞聪说。

当前，我国小农户数量占农业经营主体98%以上，小农户经营耕地面积约占耕地总面积的70%。今年中央一号文件提出，发展壮大农业专业化社会化服务组织，将先进适用的品种、投入品、技术、装备导入小农户。高起点上保障粮食安全，健全面向小农户的社会化服务体系成为各地的自觉行动。

在江都区，小林家庭农场负责人张小林记忆犹新：从去年底到现在，自家农场已经开展两次集体技术交流活动。他特意点开微信朋友圈，向记者展示最近一次的活动——今年2月28日，江都区农业部门组织农机专家来到小林农场，开展一场100多人参加的植保作业实地指导。

“这台高地隙植保机，两侧的喷洒杆展开，两分钟就能完成一亩地的植保作业。”张小林指着机库里停放的一台崭新农机说，这是那次技术交流活动之后自己花6万元购置的，服务农场和周边种植户。

“从种子到大米，集中育秧、烘干、加工等10个作业环节，可以按需下单。”在湖南益阳市资阳区十代全程水稻专业合作社联合社，负责人姚清明一脸自豪。

这家联合社带动7家农民合作社参与提供服务。“一个合作社干好一个环节，联合起来能够最大程度降低服务成本，扩大服务面积，提升服务效益。”资阳区农业农村局负责人说。

在湖南省长沙县，也有类似的“田保姆”。“种了几十年田，都没现在这样省心、轻松。”谈起去年在村里开始推行的“大包干”服务，长沙县安沙镇万家铺村姚塘冲组农民杨维芳连连点赞。

“从一粒种子到一堆谷子，全流程服务。”长沙县天健农机专业合作社理事长王泽峰说。

“去年每亩田全流程服务费580元，而交付的稻谷每亩基本都在1000斤以上，比自己种还划算。”杨维芳说，去年合作社来推广，组里还有几户不太想加入，到今年3月初，全组村民已全部签约。

代耕代种、土地托管、统防统治……各地正多管齐下发展专业化社会化服务，不断把小农户引入现代农业发展轨道。

龙头带动更有力，农民种粮更有奔头

一粒小麦，可以加工成十大类500多种产品，让人大开眼界。从面粉到液体蛋白饲料，从食品加工、养殖到医疗、新能源，一条完整的小麦全产业链，在滨州中裕食品有限公司清晰呈现。

“得益于滨州中裕这家龙头企业连起的全产业链，一吨小麦增值了4000元左右。”山东省滨州市滨城区粮食和物资储备局党委书记郭良说，在这条全产业链背后，有着35万户小麦订单种植户。

滨城区秦皇台乡张马村村民张洪国2019年加入中裕合作社。合作社免费供种、免费播种、免费收割，并以高于市场价10%的价格回购小麦。

此前，张洪国种植30亩小麦，一年收入2.5万元。有了合作社的专业指导、销售保障，他放开手脚干，去年种植面积扩大到60亩，收入达到6.9万元。

调动农民种粮积极性，关键在于让农民种粮有钱挣。这不仅需要稳定和加强种粮农民补贴等强农惠农政策，更需要种得好、卖得好。今年中央一号文件提出，深入推进农业结构调整，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。各地完善农业产业化带农惠农机制，发挥龙头企业带动作用，引导粮食生产提质增效。

在江苏省射阳县，新组建的粮食产业化龙头企业射阳大米集团去年正式投产，与种粮大户、村集体合作组织签订种植优质食味稻谷品种20余万亩，通过统一品种、统一耕作、统一机插秧、统一收割，带动全县3000多户农户。

“公司平均以每公斤高于市场价0.2至0.3元的价格收购优质原粮，这意味着每亩地可增加效益300元。”射阳大米集团总经理徐苏阳说，今年将再上一条大米加工生产线，形成500万吨大米的年加工能力。

除了通过粮食品种品质品牌提升促进农民增收，各地还在延伸粮食产业链、提升价值链、打造供应链上做文章。

在齐河县，针对粮食产业的补链强链行动正在深入推进：加紧建设省级现代粮食产业园，全县新建6处粮食产后服务中心，重点培育28家食品加工龙头企业……“紧贴市场，补齐短板、拉长长板，推动粮食产业全链条升级，让农民分享更多产业增值收益。”齐河县委书记孙修炜说。

在全国，以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手发展现代农产品加工业，健全生产、加工、仓储保鲜、冷链物流等全产业链，正呈蓬勃发展之势。

产业强，粮食安。一二三产业融合发展的新趋势，让农民种粮更有奔头，也让14亿中国人端牢饭碗更有底气。

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 01 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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