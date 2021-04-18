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推动制造业数字化、网络化、智能化发展

广东50余万家企业“上线用云”

本报记者  陈伟光  李  刚
2021年04月18日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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单线每6.7秒产出一台微波炉腔体，生产精度达到0.1毫米。得益于云端数字化管控生产过程，去年格兰仕微波炉出货量增加了600万台。

去年4月，工业4.0示范基地一期在广东省佛山市顺德区正式投产，新增年产1100万台微波炉的能力。“经过数字化改造，效率更高，质量更好，竞争力更强。”格兰仕集团董事长梁昭贤说，依托这一项目，企业按下迈向高质量发展的快进键。

同格兰仕一样，越来越多的广东制造业企业驶入智能制造的快车道。截至今年3月底，全省已累计推动超过1.5万家工业企业运用工业互联网技术实施数字化转型，带动50余万家企业“上线用云”。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。广东正全力推动制造业数字化、网络化、智能化发展，加快实现从制造大省向制造强省的历史性转变。

——加快数字化智能化改造，一批大型制造企业积极转型，向创新型先进制造业企业迈进，在市场竞争中赢得了先机、掌握了主动。

1月31日决定转产，2月10日启动搬迁，2月17日口罩量产，3月12日日产量达到500万只，12天后增至1000万只，4月下旬攀升至2000万只，居全球产能第一——去年疫情防控关键时期，比亚迪跨界转产速度引人注目。

“这背后的一个重要保障，就是我们搭建了大量的数字化、自动化生产线。”比亚迪股份有限公司董事长王传福说，数字化转型是汽车产业转型的重要方向，其全球设计中心建立了全新的数字化设计流程后，“创意、模型、验证都可以通过系统反复调试、推敲，从而提升效率，呈现最优方案，而之前这个过程需要花费几周甚至几个月。”

“数字化改造的关键，就是对生产各环节实施深度变革和优化。”美的集团副总裁兼首席信息官张小懿说，在“5G+工业物联网”助力下，美的微波炉车间20多款不同型号产品零切换共线生产，订单交付周期缩短56%，渠道库存下降40%，内部综合效率提升28%。

——“上云用数赋智”，促进中小企业集群成链提升竞争力。

针对中小微企业数字化转型“不会转、不能转、不敢转”问题，广东省探索创设“工业互联网产业生态供给资源池”，引进培育370多家优秀工业互联网平台企业及服务商，将品牌商、加工厂、原材料商等精准连接，塑造传统产业集群的新型链条，蹚出一条中小微企业数字化转型的新路径。

产值约300亿元的揭阳注塑行业，拥有2500多家企业，其中85%是家庭小作坊。广东省在揭东日用塑料品产业集群试点“产业集群数字化转型”，企业生产效率提高20%至40%。佛山顺德小家电产业集群通过数字化整合全产业链，帮助200家小企业交货周期缩短1/3、人均产值提高1/3、服务人员减少1/3。

“广东将持续聚焦战略性产业集群培育重点任务，高标准建设国家级工业互联网示范区，全方位、全链条赋能制造业数字化转型。”广东省工业和信息化厅厅长涂高坤说。

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 01 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)

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