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营业收入较快增长 新动能势头强劲

一季度央企经营效益再创新高（权威发布）

本报记者  刘志强
2021年04月18日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　“一季度，中央企业延续了去年下半年以来的恢复性增长态势，生产运行平稳有序，经营效益再创新高，呈现出稳中上升、稳中加固、稳中向好的发展态势。”16日举行的国新办新闻发布会上，国务院国资委秘书长彭华岗介绍了今年以来中央企业的经济运行情况，并分析了主要特点。

　　增速快——整体延续强劲复苏态势。

　　营业收入保持较快增长。一季度中央企业累计实现营业收入7.8万亿元，同比增长30.1%，较2019年同期增长14.7%，两年平均增长7.1%。3月当月中央企业实现营业收入3万亿元，创同期历史最好水平。月度收入规模连续8个月同比正增长，连续4个月保持两位数增长。

　　净利润创历史同期新高。一季度中央企业累计实现净利润4152.9亿元，同比增长2.2倍，较2019年同期增长31.1%，两年平均增长14.5%。月度净利润已连续11个月超过1000亿元，连续9个月同比保持两位数增长。3月当月和一季度累计净利润均为历史同期最高水平。一季度，有69家中央企业净利润实现正增长。

　　趋势好——多数行业效益明显提高。

　　一季度，多数行业的中央企业效益同比大幅增长，石油石化、冶金、机械、军工、建筑等企业净利润同比增速超过1倍，矿业、电力等企业超过60%。从实物指标看，中央企业发、售电量分别比2019年同期增长14.9%和14.3%；国内原油产量超过去年同期水平，比2019年同期增长2.1%；原煤产量和商品煤销量分别同比增长9.1%、23%，比2019年同期增长14.3%、27.2%。

　　质量优——经营质量效益稳步提升。

　　从运行效率看，一季度中央企业营业收入利润率比2019年同期提升0.6个百分点；从经营质量看，“两金”占流动资产比重降低1.1个百分点，带息负债比例下降1.7个百分点；从实业发展看，中央工业企业劳动生产总值两年平均增速为7.6%。

　　后劲足——新动能发展势头强劲。

　　一季度中央企业累计完成固定资产投资（不含房地产）4978.9亿元，同比增长36.5%，较2019年同期增长29.7%，两年平均增长13.9%。其中，通信企业加快5G网络共建共享，一季度完成投资643.8亿元，同比增长6.7%；石油石化企业聚焦提升管道输送和资源勘探的开发能力，完成投资934.9亿元，同比增长13.4%。

　　“中央企业一季度经济运行取得良好成绩，为实现全年目标任务打下了坚实基础。”彭华岗介绍，国资委下一步将重点抓好几项工作：细化分解目标任务，推动盈利企业增产增效；扎实做好企业运行监测，对苗头性趋势性问题及时预警、提前应对；进一步调整优化国有资本布局结构，推动中央企业聚焦主责主业；按照国企改革三年行动方案，在完善中国特色现代企业制度、健全市场化经营机制等重要领域和关键环节取得更多实质性成果；防范化解风险，继续加强中央企业债务、资金、金融等重点领域风险管控。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月18日 02 版）
(责编：程宏毅、岳弘彬)

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