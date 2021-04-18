本报记者 丁怡婷

日产8.1吨工业油流喷涌而出！1961年4月16日，华北地区第八口探井——华八井有了全新发现。“华北无油论”因此打破，胜利油田由此诞生。

1964年，黄河两岸、白花花的盐碱地上，1万多名来自大庆、玉门等地的石油人，打响了华北石油大会战；1965年，坨11井喜获日产1134吨高产油流，我国第一口千吨井诞生；1978年，生产原油1946万吨，建成全国第二大油田……

60年来，胜利油田共发现油气田81个，探明石油地质储量55.87亿吨，累计生产原油占我国同期陆上原油产量1/5，累计实现收入2.39万亿元、利税1.03万亿元。

说起这一组组数据，中国石化集团公司总经理助理、胜利石油管理局党委书记孔凡群很自豪：“这是胜利油田坚持产业报国，聚焦价值引领、创新驱动，不断提升油气主业可持续发展能力的结果。”

持续创新，油藏分散也能增储上产

勘探开发是油田的“饭碗工程”。但在囊括了全球2/3以上的油藏类型、被称为“地质大观园”的胜利油田，可没有这么容易。“油藏分布非常分散，七零八落。”胜利油田首席专家束青林说。

油藏分散如何找油？靠创新。

2017年，埕北313井获得日产300多吨的高产油流。从此，过去只盛开在潜山山头的“油花”开始在山谷中绽放，并相继发现千万吨级储量。

潜山，简单来说是地质运动时被埋藏在地下的山。勘探传统认识中，由于油轻水重，一般规律是在“山头”找油，如果都打到水了，就不会再往更低部位打井。

“1996年至2003年，潜山勘探迎来高峰期，最高的一年曾上报超过3000万吨的探明储量。但2005年之后的10年，虽然每年都打井，但基本没有大发现。”胜利油田首席专家兼油气勘探管理中心经理刘惠民回忆。

但勘探无禁区。提出“资源潜力、复杂构造、沉积储层、成藏规律”四个重新认识，胜利油田大胆向潜山山谷部位展开探索，埕北313井、埕北古斜14井、埕北309井等低部位井相继传来好消息，潜山勘探实现了从“山头”到“山谷”的突破。

复式油气聚集（区）带理论、隐蔽油气藏勘探理论……胜利油田提出的技术创新理论，让勘探之路越走越稳。60年来，从陆地到海洋、从东部到西部，胜利油田共发现81个油气田，探明石油地质储量连续30年过亿吨。

找油后，更重要的是采油。从最初靠地层自身压力把油“顶”出来，到注水把油“挤”出来、用化学剂把油“洗”出来，再到用气体把油“驱”出来，胜利油田一次次革新技术、一步步深入挖潜。

但开发了60年，胜利油田已进入特高含水期，水从原来的过脚背、过腰间，到现在几乎淹脖颈，综合含水率高达92%以上。也就是说，100吨的采出液中，油还不到10吨。

高含水里怎么采油？还是靠创新。

在东辛油田，辛1沙—4块由于含水高达97.7%、日产油仅有0.4吨，早在10年前就处于废弃状态。胜利油田创新实施人工边水驱技术，将含水率下降至72%、日产油10.5吨，让一个废弃油藏实现效益再开发。目前这项技术已在胜利油田推广覆盖储量上亿吨。

老油田不老。面对40多亿吨地质储量中，14亿多吨采收率小于20%的“硬骨头”，胜利油田不断挑战开发极限——跺几脚都不变形的特超稠油，依靠多种手段，年产量超过500万吨，建成国内第二大稠油生产基地；滴水不透的低渗透油藏，通过仿水平井开发等技术，年产油超350万吨；从零开始的滩浅海油田开发，已累计产油6000多万吨……

60年来，胜利油田原油产量连续9年保持3000万吨以上、连续20年年均产量保持在2700万吨以上，创出老油田持续稳产的奇迹。

主动挖潜，改革提质闯出效益路

1亿元以下的项目履行报备制，80%的项目采油厂自批上报备案只需5天。不仅审批流程大为缩短，16家油气开发单位484个采油矿、队调整为115个采油管理区，机构减少75.8%；整合采油厂辅助生产、科研技术、维修等单位和人员，建设16支专业化队伍；药剂使用精准到“克”、耗材挖潜细扣到“分”、电费节约严控到“度”……

“以前，作业队只需按设计施工，油井出不出油、治理效果好不好，通常都不影响拿作业费。”胜利油田油气井下作业中心大修工程首席专家张峻说，如今，风险承包后，油井治理成果直接与收益挂钩，倒逼作业队不断提高施工质量。2020年，胜利油田油气井下作业中心和胜利采油厂合作，让胜利采油厂作业区完成14口长停井治理，累计增油2568吨，增加效益195万元。

通过一系列改革举措，2017年以来，胜利油田各专业化单位盘活用工1.8万人，提高劳动生产率20.2%，节约设备重复采购投资1.8亿元，为油田降低外委费用1.4亿元。

信息化也提高了系统运行效率。现河采油厂郝现管理区经营管理室主任张中华说，“过去量油、巡井都需要人到现场，一趟一个多小时，每天要跑好几趟。现在采油有了‘智慧大脑’，能够及时对异常井况做出调整，确保油井健康运行。”

不断改革完善的还有正向奖励机制。过去3年，油田科技奖励力度大幅提高，奖励金额从1648万元增加到1.52亿元，个人最高获奖20万元以上；油田科研经费保持每年10%的递增。

绿色转型，老油田焕发新颜值

不掺杂任何化学剂的微生物采油，敲开了胜利油田地下油藏的大门。“我们有500多株不同功能的菌种，能适应不同油藏环境。”胜利油田高级专家汪卫东介绍，微生物对油田产出液还有生物降解的功能，目前他们研发的相关技术已实现工业化应用，每年可为油田处理各类采出液1.2亿立方米，出水水质优于国家1级A类标准。

胜利油田努力打造环境友好、资源节约、绿色生态型油田。通过实施“能效提升”计划，胜利油田能源消耗总量和吨油气能耗连续6年持续下降；胜利发电厂5台机组进行超低排放改造后，每年减排的二氧化硫相当于再造165万亩树林、减排的氮氧化物相当于60万辆机动车一年尾气排放量总和；推广应用低渗透油藏二氧化碳驱油技术，至今已在7个区块注入二氧化碳42万吨，其中39万吨封存……

不仅如此，老油田还将视野拓展到新能源。“我们将优化产业布局，推进光伏、地热、风能等新能源开发，积极跟进氢能、储能等技术发展，确保‘十四五’末，年发用绿电11亿千瓦时。”胜利油田分公司总经理牛栓文介绍。

站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，胜利油田也在思索接下来的路怎么走稳、走好。胜利油田将聚焦增储稳油降本，推动实现较长时间内效益稳产2340万吨、盈亏平衡点持续降低，以坚实步伐迈向百年油田，实现永续发展。

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 02 版）

(责编：程宏毅、岳弘彬)