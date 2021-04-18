人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

助力碳达峰碳中和 中核集团2020年清洁能源发电量1658.29亿千瓦时

2021年04月18日08:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月18日电 （记者杜燕飞）中核集团日前发布的《2020年企业社会责任报告》（以下简称《报告》）显示，2020年，中核集团清洁能源总发电量达1658.29亿千瓦时，其中在运22台核电机组发电量1488.41亿千瓦时，相当于减排二氧化碳11913.37万吨，造林40.8万公顷；非核清洁能源发电量169.88亿千瓦时，相当于减排二氧化碳1359.77万吨，造林4.66万公顷。

《报告》认为，核能、水电、风电、光伏等清洁能源是绿色低碳能源的重要组成部分，是应对气候变化，兑现减排承诺和清洁低碳发展，实现碳达峰、碳中和愿景目标的必然选择。

“2020年，‘华龙一号’全球首堆成功并网发电，新一代‘人造太阳’装置建成并首次放电，中核集团进一步发挥了核能在优化能源结构、促进节能减排和低碳发展中的作用，为落实碳达峰、碳中和目标提供了重要支撑。”国家核安全局副局长郭承站说。

值得注意的是，核安全是国家安全的重要组成部分，是核工业的生命线。《报告》显示，中核集团2020年深入开展安全生产专项整治三年行动，组织成立了11个专项整治工作组，开展2个专题领域和9个专项领域专项整治工作，建立了“1+1+15”的应急制度体系，持续加强安全文化建设，确保核电站安全稳定运行。

“2020年，中核集团15台核电机组世界核电运营者协会（WANO）综合指数满分；三门核电一期工程创下连续186个月无重伤及以上事故的安全业绩记录。”中核集团党组副书记、董事李清堂说。

在科技创新方面，《报告》显示，中核集团2020年科技投入312亿元，完成科技成果转化32项目，发布国际标准3项，申请专利超过5000件，一批重大科学装置和工程获得积极进展，为支撑核强国建设作出贡献。

在助力脱贫攻坚方面，《报告》显示，2016年至2020年，中核集团累计投入帮扶资金17881.3万元，引进帮扶资金375.18万元。截至 2020 年底，中核集团对口援助的22个省（自治区、直辖市）、44个县、70多个村镇全部顺利实现“脱贫摘帽”。

同时，在2020年抗击新冠肺炎疫情期间，中核集团累计派出280多名医护人员投入疫情防控，其中48人奔赴湖北一线；累计捐赠6400万元，向24个国家的合作伙伴捐赠了包括口罩、防护服和呼吸机等在内的价值248万余元医疗物资；将医用防护服灭菌时间从2周压缩到1天，并免费为228万套防护服、2011万副手套提供灭菌服务。 

(责编：吕骞、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
供需两端有效发力 中国经济高质量发展有支撑
　　国家统计局日前公布的多项宏观经济数据显示，随着宏观政策的科学精准实施，国民经济迎来良好开局。一季度以来，我国继续推动落实一系列全面复工复产的政策措施，生产端、需求端共同发力，疫情防控与经济社会发展的成果持续显现。…
助力碳达峰碳中和 中核集团2020年清洁能源发电量1658.29亿千瓦时
　　人民网北京4月18日电 （记者杜燕飞）中核集团日前发布的《2020年企业社会责任报告》（以下简称《报告》）显示，2020年，中核集团清洁能源总发电量达1658.29亿千瓦时，其中在运22台核电机组发电量1488.41亿千瓦时，相当于减排二氧化碳11913.37万吨，造林40.8万公顷；非核清洁能源发电量169.88亿千瓦时，相当于减排二氧化碳1359.77万吨，造林4.66万公顷。 《报告》认为，核能、水电、风电、光伏等清洁能源是绿色低碳能源的重要组成部分，是应对气候变化，兑现减排承诺和清洁低碳发展，实现碳达峰、碳中和愿景目标的必然选择。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部