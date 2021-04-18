人民网北京4月18日电 （记者杜燕飞）中核集团日前发布的《2020年企业社会责任报告》（以下简称《报告》）显示，2020年，中核集团清洁能源总发电量达1658.29亿千瓦时，其中在运22台核电机组发电量1488.41亿千瓦时，相当于减排二氧化碳11913.37万吨，造林40.8万公顷；非核清洁能源发电量169.88亿千瓦时，相当于减排二氧化碳1359.77万吨，造林4.66万公顷。

《报告》认为，核能、水电、风电、光伏等清洁能源是绿色低碳能源的重要组成部分，是应对气候变化，兑现减排承诺和清洁低碳发展，实现碳达峰、碳中和愿景目标的必然选择。

“2020年，‘华龙一号’全球首堆成功并网发电，新一代‘人造太阳’装置建成并首次放电，中核集团进一步发挥了核能在优化能源结构、促进节能减排和低碳发展中的作用，为落实碳达峰、碳中和目标提供了重要支撑。”国家核安全局副局长郭承站说。

值得注意的是，核安全是国家安全的重要组成部分，是核工业的生命线。《报告》显示，中核集团2020年深入开展安全生产专项整治三年行动，组织成立了11个专项整治工作组，开展2个专题领域和9个专项领域专项整治工作，建立了“1+1+15”的应急制度体系，持续加强安全文化建设，确保核电站安全稳定运行。

“2020年，中核集团15台核电机组世界核电运营者协会（WANO）综合指数满分；三门核电一期工程创下连续186个月无重伤及以上事故的安全业绩记录。”中核集团党组副书记、董事李清堂说。

在科技创新方面，《报告》显示，中核集团2020年科技投入312亿元，完成科技成果转化32项目，发布国际标准3项，申请专利超过5000件，一批重大科学装置和工程获得积极进展，为支撑核强国建设作出贡献。

在助力脱贫攻坚方面，《报告》显示，2016年至2020年，中核集团累计投入帮扶资金17881.3万元，引进帮扶资金375.18万元。截至 2020 年底，中核集团对口援助的22个省（自治区、直辖市）、44个县、70多个村镇全部顺利实现“脱贫摘帽”。

同时，在2020年抗击新冠肺炎疫情期间，中核集团累计派出280多名医护人员投入疫情防控，其中48人奔赴湖北一线；累计捐赠6400万元，向24个国家的合作伙伴捐赠了包括口罩、防护服和呼吸机等在内的价值248万余元医疗物资；将医用防护服灭菌时间从2周压缩到1天，并免费为228万套防护服、2011万副手套提供灭菌服务。

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