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自贸试验区，激发全社会投资活力（亲历者说）

本报记者 谢卫群
2021年04月18日08:56 | 来源：人民网－人民日报
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　　2013年9月29日，中国（上海）自由贸易试验区揭牌。时任自贸试验区企业服务处副处长的杜燕英，接到了紧急电话通知，她被调到自贸试验区企业服务大厅。“开办企业的人太多了，必须加强服务力量。”

　　杜燕英去企业服务大厅一看，人头攒动。她10月1日直接上班，从此连续几个月没休息过。

　　“场面真的火爆！大厅挤得满满当当，场外还有很多人。”杜燕英的工作，是针对出现的问题不断作出调整，优化办事流程。

　　开办企业的人太多，服务大厅每晚七八点才能下班。早上四五点，门外就开始排队。“我们及时调整，早上6点就开门，同时工作人员进行预审核，减少投资人在柜台前咨询、审核材料的时间，同时还启动了预约办理。”

　　自贸试验区备受关注，各部委办、兄弟省份、高等院校纷纷组织前来观摩，服务大厅一天就能接待30多批次人员，“大家对自贸试验区充满了热情和期待。”杜燕英说。

　　此后，上海自贸试验区成立投资服务中心，杜燕英任中心主任。“中心率先实行企业办事‘单一窗口’服务，线上线下结合，实现企业新设、变更和境外投资的‘一口受理、信息共享、并联办事、统一发证’。在这里，海关、工商、商检、公安、外汇等部门协同办公，形成一支服务市场主体的团队。”

　　在负面清单制度推动下，外商在自贸试验区投资手续流程大大缩减。杜燕英见证了第一家通过备案制诞生的合资企业。

　　如今，企业服务大厅重新装修了，从办事者的角度出发调整布局，更舒适、更智能。大厅的名称也由“企业服务大厅”更名为“行政服务大厅”，服务领域更广了。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月18日 05 版）
(责编：罗知之、吕骞)

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