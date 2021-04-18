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水甜，日子会更甜（脱贫故事绘·楷模篇）

骆根兴
2021年04月18日08:56 | 来源：人民网－人民日报
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（一）二月二十五日，新疆喀什地区第一人民医院病房，刘虎在哥哥的帮助下，通过手机收看了全国脱贫攻坚总结表彰大会直播。听到“我国脱贫攻坚取得了全面胜利”庄严宣告的那一刻，他笑了，激动的泪水顺着消瘦的脸颊滑落。

（二）新疆伽师县地处塔克拉玛干沙漠边缘，居民曾经只能饮用苦咸的涝坝水。当地多次开展饮水工程改造，取得显著成效。但有的地方仍然面临饮水困难。

（三）从小在伽师喝涝坝水长大的刘虎，二〇一六年调到县水利局担任局长，开始为水奔波。经过多次论证，他们决定跨越三个县，从盖孜河上游引来慕士塔格峰冰川雪水作为稳定优质水源。二〇一九年五月，伽师县城乡饮水安全工程启动。

（四）六十五个标段，工程管线长度近两千公里，这些数字对刘虎和他的团队来说，意味着处于全天候工作状态。为打赢这场改水战，作为工程主要负责人之一，刘虎不分昼夜地奋战在一线。而此时，他已身患肺癌两年多。

（五）二〇二〇年五月，伽师县城乡饮水安全工程比原计划提前一个月完工，实现全面通水。甘甜的安全水，欢快地奔向伽师县十余万户家庭。甜水来了！人们载歌载舞，奔走相告。

（六）四十七万余群众喝上了安全水、健康水，刘虎却因耽误治疗及劳累过度病情恶化，左眼失明、瘫痪在床。“此生无憾！”刘虎宽慰妻子。他相信，水甜，大家的日子会更甜！

 

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 08 版）

(责编：罗知之、吕骞)

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