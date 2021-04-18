（一）二月二十五日，新疆喀什地区第一人民医院病房，刘虎在哥哥的帮助下，通过手机收看了全国脱贫攻坚总结表彰大会直播。听到“我国脱贫攻坚取得了全面胜利”庄严宣告的那一刻，他笑了，激动的泪水顺着消瘦的脸颊滑落。