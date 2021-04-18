本报记者 王乐文 原韬雄

天刚亮，海棠园村的山上山下，村民身影出现在田间地头。

其中的一个身影便是孙先海。走进他家，天麻种和菌材码得整整齐齐。“新栽两亩天麻，到年底能赚六七万元。”曾是贫困户的孙先海靠着家门口的产业脱了贫。

陕西省宁陕县筒车湾镇海棠园村地处秦巴山区，贫困发生率曾高达46%，32平方公里的辖区内仅有1056亩耕地。

如今，水稻、天麻、蜂蜜、林麝等致富产业分布山间。“以前的生计只靠外出打工，现在就地发展产业，多条腿走路更踏实。”海棠园村村支书李华文说，“要选对产业、选好产业，让致富产业落地生金。”

2017年起，在村支部引领下，海棠园村陆续成立5家农民专业合作社，设立2个种植养殖园区，吸纳150余人就近务工，带动建档立卡贫困户年均增收2600元以上。全村已种植生态水稻100余亩，天麻、猪苓等中药材6万余窝，养蜂1000余箱，养殖林麝300余只。

当地传统的养蜂方式，是把粗壮的原木截成约1米长的小段，对半劈开，凿空拼成桶状蜂箱。“一年到头不怎么管，一桶每年只能产十来斤蜜。”海棠园中蜂养殖专业合作社负责人刘大华回忆。

老办法难让养蜂产业形成规模。脱贫攻坚战打响之后，宁陕县请来养蜂专家，指导蜂农采用新型标准化蜂箱。新法养蜂让刘大华当年就尝到甜头，原本观望的村民纷纷要求加入合作社。

如今，合作社辐射周边3个镇6个村，有20个蜂场、3000多箱蜜蜂。刘大华算了一笔账：“新法养蜂，一箱能产30斤蜜，收购价在1200元左右，按一名社员管50箱来算，年收入就是6万元。”

看到家乡发展势头好，不少能人回了乡，文治荣就是其中一位。他在村里经营一家土特产经销店和一家电商物流服务站。蜂蜜、大米、干竹笋摆入城镇超市货架，全村电商销售额去年突破150万元。

今年初，海棠园村引进香菇种植，村民张明学包下2万袋。“以前都是看到人家赚了钱，我再跟进。现在菌袋生产厂家提供技术指导，合作社提供包装冷藏服务，我的信心更足了。”

“去年来过一次就喜欢上了这里，我现在是回头客了。”在海棠园村观光鱼塘，鱼篓里的十几条大鲤鱼是游客向兴伟垂钓一下午的收获。垂钓节的100个名额两天就报满了。乡村旅游稳步推进，海棠园村的插秧节、蜂蜜节、山货节在当地已小有名气。

2020年2月，海棠园村脱贫出列。近百户村民搬进了楼房，水、电、路进村入户，硬化道路17公里、修建人饮工程8处、架设网络线路13公里……“小车开到家、网络随处刷、喝水院中接、用电就插卡”，基础设施的改善让村民的日子过得更好了。

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 01 版）

(责编：罗知之、吕骞)