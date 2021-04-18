于泳、陆敏

原标题：银行保险业服务实体经济加力增效

本报北京讯（记者于泳、陆敏）中国银保监会4月16日举行新闻发布会，通报一季度银行保险业运行情况。银保监会统信部副主任刘志清介绍，一季度人民币贷款增加7.7万亿元，同比多增5741亿元，增速为12.6%，延续了平稳增长的良好态势，为支持实体经济恢复增长创造了良好的金融环境。

一季度，银行保险机构投入实体经济的各项资金增长合理适度、效率显著提升，较好满足了实体经济恢复发展需要。

一是信贷增长平稳适度。一季度，信贷资金更多流向科技创新、绿色发展和小微企业、个体工商户和新型农业经营主体。

二是信贷结构持续优化。一季度小微企业、个体工商户、制造业贷款分别增加2万亿元、4002亿元、1.2万亿元。一季度末，科学研究服务业、信息技术服务业贷款同比分别增长22%、18.7%，远超各项贷款增速，加大对绿色环保领域的资金投入，去年末21家主要银行绿色信贷规模近12万亿元。同时，房地产贷款增速进一步下降，一季度末降至12%，为8年以来的最低水平，继续低于各项贷款增速。

三是债券投资继续增长。银行保险机构积极推动直接融资发展，加大对国债、地方政府债券发行以及企业债券融资等的支持。一季度末银行保险机构债券投资余额69.8万亿元，比年初增加1.7万亿元。

过去三年多，我国银行业共处置不良资产超过12万亿元。其中，去年处置不良资产超过3万亿元。“开展防范化解金融风险攻坚战以来，银保监会一直把治理影子银行作为重中之重，同业投资、信托贷款、委托贷款等具有影子银行特征的类信贷业务，经过治理都有大幅下降。”银保监会副主席肖远企说。他认为，通过各种途径处置不良资产后，银行的信用风险大大缓释，也使得信贷增长有了新的空间，为国民经济快速恢复增长创造了有利条件，提供了坚实基础。

刘志清介绍，截至一季度末，保险业提供保险保障金额2862万亿元，同比增长28.7%。一季度，保险累计赔付支出3951亿元，同比增长30.4%。

肖远企表示，目前保险资金股权投资比例还不到20%，与上限相比还有较大空间。银保监会鼓励保险资金有序进行股权投资，发挥保险投资长期、稳定和价值投资者作用。

“作为监管者，我们主要关注信贷三方面的变化情况：一是信贷总量增长的平衡性，信贷增长要与经济增长相适应。二是信贷资源配置的有效性，看信贷是否投向实体经济最有效率、最急迫需要的地方。三是银行放贷的审慎性，就是如何控制好信贷的风险。”刘志清说。

(责编：罗知之、吕骞)