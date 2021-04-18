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应对“白色污染”：聚乙醇酸全生物可降解材料产业前景可期

2021年04月18日08:59 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （记者杜燕飞）“与聚乳酸（PLA）等其他可降解材料相比，聚乙醇酸（PGA）具有全自然域降解、高阻隔性、高强度、高耐热等特点，在我国有着广阔的应用领域与发展前景。”日前，在国家能源集团首次举行的煤基新材料产品推介会上，国家能源集团中国神华煤制油化工有限公司党委书记、董事长闫国春表示，超市用的可降解塑料袋、一次性餐盒、牛奶利乐包、奶茶吸管等都可以用PGA来制作，这对于进一步解决“白色污染”“海洋塑料污染”具有现实意义。

近年来，为遏制“白色污染”，推动可持续发展、国务院各部门、各地方已陆续发布或升级了“限塑令、禁塑令”，推动了我国可降解材料产业的发展，也进一步扩大了PGA的市场需求。

“与其他生物可降解材料相比，PGA可以在水或微生物的作用下，在自然环境中实现降解，是一种真正的环保材料。”闫国春表示，PGA不但可以满足工业堆肥降解的需要，也能实现家庭堆肥降解、土壤掩埋降解，甚至在降解条件比较苛刻的海洋环境也能快速降解，最终降解成为二氧化碳和水，可以最大限度降低对环境的影响。

除此之外，闫国春介绍，PGA还具有很强的高阻隔性，能够隔离氧气、水蒸气、二氧化碳及有机蒸汽，可应用于食品、饮料、医药等包装。同时，PGA还具有高强度、高耐热等特点，可以被用来制作高性能的非金属工具。例如，在页岩气水力压裂领域代替镁铝合金。

“PGA既可以单独作为基本原料，加工制成具有独特的产品，也可以和其他传统聚合物材料进行共混和改性，从而获得更多具有不同特性的材料，以满足不同的应用需求。”闫国春说。

内蒙古浦景聚合材料科技有限公司副总经理黄维捷表示，尽管PGA材料性能出色，可以有效解PLA等传统生物降解塑料性能的缺点和不足。但是受传统PGA生产技术限制，目前PGA产能低、成本高，大大限制了PGA的推广和应用。

谈及PGA的能耗、工艺与生产成本，闫国春告诉记者，每吨PGA产品原料煤消耗仅为煤制烯烃的二分之一，工艺二氧化碳排放约为煤制烯烃的三分之一，生产成本也大幅低于PLA。即使在低油价下，与石油、天然气制生物降解材料相比，PGA的成本仍具有一定的竞争优势。而且，随着国家能源集团榆林5万吨/年聚乙醇酸（PGA）示范项目的投产，以及后期PGA工艺优化，未来PGA的能耗与成本仍将进一步降低。

业内人士表示，未来按照“煤炭-化工-新材料-新能源”一体化、集约化布局，通过“绿氢、绿氧、绿电、储氢、储能”实现新能源与化工新材料的耦合，能够推动煤炭由燃料向原料转化，推进现代煤化工产业绿色低碳转型和高质量发展，助力实现碳达峰、碳中和。

(责编：吕骞、高雷)

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