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湖北组织近2000名农技专家下乡——

科技大餐送到田间地头

本报记者 柳 洁
2021年04月18日08:59 | 来源：经济日报
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原标题：科技大餐送到田间地头

天上有无人植保机施药防病虫害，地上水稻直播机来回穿梭，荆楚大地的田野上一派繁忙景象，透着浓浓的“科技范”。日前，在浠水县湖北禾溢园家庭农场种植基地，湖北省农科院专家团队正在为国家重点研发计划“湖北单双季稻混作区周年机械化丰产增效技术集成与示范”项目的转化落地做指导。“我今年有3万亩水稻田采用这一技术”“我有1万多亩”……田埂上，观摩的浠水县种植大户们表示，有了这项技术，丰收信心很足。

该项目首席专家夏贤格介绍，湖北地处南北过渡带，倒春寒和寒露风的双重夹击，给双季稻生产设定了严格的时间界限。将省工省力、节本增效的水稻直播技术应用到双季稻生产中，有利于恢复和发展全省的双季稻种植面积，提高水稻总产，在保障粮食安全的同时，实现农业增效、农民增收。

在洪湖市戴家场镇，湖北省农科院水稻栽培专家程建平现场指导“虾稻1号”种植技术要点，周边100多名农户到场学习。“虾稻1号”历经5年繁育，系湖北首个专门适用于虾稻共作模式的优质水稻品种。农户陈安顺说：“一张纸讲一个技术要领，容易听懂。”

眼下，正是春耕时节，广袤的荆楚大地上，正大力开展粮食作物绿色高质高效行动，在绿色高质高效生产核心区和“新三品一标”示范基地，示范集成关键技术，组装推广多套“吨粮”模式栽培技术规范，农机农艺融合，社会化服务相配套，全环节标准化绿色生产，促进粮食大面积均衡增产增效。

3月以来，湖北农业部门先后动员组织近2000名专家，根据各地产业发展需求，精心配制“科技大餐”，直送田间地头，为全年农业生产开好局、起好步提供科技支撑。“之前看到病虫害发生趋势预报，心里着急。现在有专家支招，我们放心了！”随州市曾都区何店镇三岔湖村，刚参加完全省“科技闹春耕”曾都专场活动的种植大户刘启友信心满满。

据介绍，湖北省农科院粮作所小麦团队在枣阳、随州等小麦主产区开展集中培训，推广鄂麦006等新品种、生物防控新技术，为夏粮增收保驾护航。该院果茶所特色水果团队在江陵、通山等地，走访大户和企业，提出适宜品种、标准化栽植建议，示范果园轻简栽培技术，力破当地水果产业发展瓶颈。推广新技术、新成果的同时，专家团队立足当地实际，谋划长远。该院经作所蔬菜专家团队在枝江、沙洋等蔬菜产区对土壤进行取样，针对土壤营养状况，制定富硒蔬菜产品研发方案，加快当地蔬菜产业提档升级。

此前，湖北省科技厅举办“联百校 转千果”科技惠农行动乡村振兴专场，108项农业科技成果发布，吸引170.6万人次在线观看、93家企业线上“下单”，意向交易金额达1.25亿元。这些农业科技成果围绕几大粮食作物关键技术瓶颈，集成高产栽培、肥水高效利用、病虫绿色防控等关键技术和主推技术。

目前，湖北省春播农作物意向保持稳定，预计春播面积稳中有增。双季稻和再生稻种植面积进一步扩大，力争全年水稻种植面积3450万亩以上，建成高标准农田410万亩。夏粮方面，已全面开展夏粮生产百日攻坚行动，力争全省小麦、马铃薯单产稳中有增。气象灾害损失率控制在5％左右，重大病虫危害损失率控制在5％以内。小麦品质持续提升，优质专用小麦比例提高2个百分点以上。

(责编：罗知之、吕骞)

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