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“从中国经济一季报看稳健开局”系列解读一：

供需两端有效发力 中国经济高质量发展有支撑

杨曦
2021年04月18日09:01 | 来源：人民网
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国家统计局日前公布的多项宏观经济数据显示，随着宏观政策的科学精准实施，国民经济迎来良好开局。一季度以来，我国继续推动落实一系列全面复工复产的政策措施，生产端、需求端共同发力，疫情防控与经济社会发展的成果持续显现。

在生产需求双双恢复的同时，各行业领域不断涌现出新的亮点，支撑经济稳中加固的因素不断累积。多位国家统计局有关负责人表示，展望未来，供需两端还将有效发力，支撑我国经济持续高质量发展。

生产持续增长 多数行业恢复态势良好

从生产端来看，一季度各行业生产已经恢复达到了疫情前的水平。

工业方面，一季度工业增加值同比增长24.4%，拉动经济增长7.6个百分点，两年平均增长6.7%。工业生产保持快速恢复态势的同时，还呈现出产能利用率水平高、装备和高技术产业引领增长、消费品行业加快恢复、企业效益明显改善等多个亮点。

服务业方面，随着全国客运的逐步恢复和物流需求的快速增长，一季度交通运输、仓储和邮政业增加值同比增长32.1%，住宿和餐饮业增加值同比增长43.7%，信息传输、软件和信息技术服务业同比增长21.2%。

农业方面，一季度农业（种植业）增加值同比增长3.3%，两年平均增长3.4%。目前，全国主要农区气候条件总体有利，春耕春播进展顺利，冬小麦总体长势略好于常年。

一季度，41个大类行业中，有40个行业同比增长。其中，35个行业实现两位数增长，13个行业增速超过30%。从两年平均看，34个行业增长，行业增长面达到82.9%，比1—2月份扩大7.3个百分点。绝大多数行业呈现了良好的恢复态势。

值得关注的是，服务业新业态正在加速演进。国家统计局服务业统计司司长杜希双表示，新一代信息技术与社会经济深度融合，推动线上化、数字化加速向更多服务业场景延伸。在“就地过年”的倡议下，网络购物、线上订餐、跨境电商等新型消费迅速发展。

来自菜鸟国际的数据也显示，一季度，该公司承运的进口电商快递包裹量同比增长超40%，出口电商的快递包裹量同比增长超120%。

需求稳步恢复 市场预期呈向好态势

从需求端来看，一季度三大主要需求均保持稳定恢复态势。

看消费，一季度，最终消费支出对经济增长贡献率为63.4%，拉动GDP增长11.6个百分点，是拉动经济增长的主引擎。一季度，全国居民人均消费支出同比实际增长17.6%。数据表明，随着扩内需促消费政策成效显现，消费需求不断释放，消费市场持续回暖，推动经济供需循环日益畅通。

看投资，一季度，资本形成总额对经济增长贡献率为24.5%，拉动GDP增长4.5个百分点。一季度，全国固定资产投资（不含农户）同比增长25.6%。数据表明，各地区积极扩大有效投资，稳步推进“两新一重”建设，投资延续恢复性增长态势，为经济增长提供重要支撑。

看净出口，一季度，货物和服务净出口对经济增长贡献率为12.2%，拉动GDP增长2.2个百分点。一季度，我国货物贸易顺差7592.9亿元，比上年同期扩大690.6%。数据表明，稳外贸政策持续发力，外贸进出口实现良好开局。

在整体需求快速恢复过程中，一些领域还没有恢复到疫情前的水平。例如，制造业投资两年平均下降2%，意味着目前制造业投资水平相当于疫情前的96%左右。但市场预期呈稳中向好态势，3月份，中国制造业采购经理指数为51.9%，比上月上升1.3个百分点，连续13个月位于景气区间。

对此，国家统计局新闻发言人刘爱华表示：“随着经济整体恢复推进、企业效益好转，企业信心会慢慢得到增强，制造业提升空间很大。未来，我们对制造业投资的恢复还是很有信心的。”

未来供需两端将持续发力 支撑高质量发展

展望未来，供给端、需求端还将迎来持续发力机遇，经济结构优化、发展质量提升的动能在不断累积。

工业方面，国家统计局工业统计司副司长江源认为，下阶段要继续坚持扩大内需战略，持续激发市场主体活力，加强原材料等市场调节，稳定产业链供应链，保持宏观经济政策连续性稳定性，努力保持工业经济运行在合理区间。

服务业方面，杜希双表示，随着支撑经济稳步恢复的积极因素继续增多，服务业有望延续恢复性增长态势。从行业情况看，铁路运输、航空运输等行业业务总量增长较快，住宿、租赁及商务服务等行业经营状况明显改善。从市场预期看，服务业业务活动预期指数连续两个月位于高位景气区间，企业对市场发展预期继续看好。

投资方面，支撑下一步投资继续向好的因素也在不断累积。国家统计局投资司司长翟善清表示，随着国内经济持续稳定恢复，投资项目要素保障不断加强，投资先行指标积极向好。一季度，投资项目到位资金同比增长30.0%，高于全部投资4.4个百分点。从新开工项目看，新开工项目计划总投资增长29.3%，高于全部投资3.7个百分点。

消费方面，国家统计局贸易外经司司长董礼华认为，消费市场恢复态势还将得到进一步巩固。随着保就业保民生保市场主体、支持小微企业和个体工商户等政策效果持续显效，市场主体活力进一步恢复，居民消费潜力加快释放，消费市场有望延续复苏态势。 

(责编：吕骞、高雷)

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