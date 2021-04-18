《中国核能发展报告2021》发布仪式现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京4月18日电 （记者余璐）近日，中国核能行业协会发布《中国核能发展报告2021》（以下简称《报告》）。《报告》显示，截至2020年12月底，我国在建核电机组17台，总装机容量1853万千瓦，在建机组装机容量连续多年保持全球第一。

我国在建核电机组装机容量位居全球首位

《报告》指出，2020年是“十三五”规划收官之年。“十三五”期间，我国核电机组保持安全稳定运行，新投入商运核电机组20台，新增装机容量2344.7万千瓦，商运核电机组总数达48台，总装机容量为4988万千瓦，装机容量位列全球第三，2020年发电量达到世界第二；新开工核电机组11台，装机容量1260.4万千瓦，在建机组数量和装机容量多年位居全球首位。

2020年，我国核电自主创新能力显著增强。华龙一号自主三代核电技术完成研发，大型先进压水堆及高温气冷堆核电站重大专项取得重大进展，小型堆、第四代核能技术、聚变堆研发基本与国际水平同步。AP1000、EPR三代核电技术全球首堆相继在我国建成投产并完成首炉燃料循环运行，自主核电品牌“华龙一号”成功并网，自主三代核电型号“国和一号”正式发布，我国在三代核电技术领域已跻身世界前列。

天然铀和核燃料保障体系不断完善，我国已建立起较为完整、自主的核燃料循环产业链，能够支撑核电中长期发展。核电装备制造国产化和自主化能力不断提升，研究、制造和应用整体水平不断提高，我国三代自主核电综合国产化率达到88%以上，形成了每年8至10台(套)核电主设备供货能力，建设施工能力全球领先。

同时，《中华人民共和国核安全法》颁布实施，政策法规体系建设取得了新进展，核能国际合作持续深化，人才队伍建设不断加强，核电发展环境不断完善。我国核电技术水平和综合实力已跻身世界第一方阵，已具备向核电强国迈进的基础条件。

2020年我国核能发电减少排放二氧化碳超2.74亿吨

《报告》显示，2020年，我国核能发电量为3662.43亿千瓦时，同比增加5.02%，约占全国累计发电量的4.94%。与燃煤发电相比，全年核能发电相当于减少燃烧标准煤10474.19万吨，减少排放二氧化碳27442.38万吨、二氧化硫89.03万吨、氮氧化物77.51万吨，相当于造林77.14万公顷。十年来，核电发电量持续增长，为保障电力供应安全和节能减排作出了重要贡献。

在核电安全生产方面，我国各运行核电厂严格控制机组的运行风险，运行核电机组的三道安全屏障的完整性得到保证，未发生国际核事件分级(INES)2级及2级以上运行事件。核电厂人员的个人剂量和集体剂量均保持较低水平，没有发生影响环境与公众健康的事件。

与世界核电运营者协会(WANO)规定的性能指标对照，截止2020年底，我国具备统计WANO综合指数的47台核电机组中，28台机组的综合指数为满分100分，占我国核电机组总数的60%，占世界满分机组的三分之一。

核能成为构建“双循环”新发展格局的重要载体

党的十九届五中全会提出，要加快构建以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

核能是高科技战略产业，涉及70多个专业学科，一次性投资金额大，产业链条长，核电投资建设对相当多的产业形成直接和间接的拉动作用，有助于畅通国内大循环，在后疫情时代有望成为培育新经济增长点的重要产业。

《报告》指出，核电项目是打通国际大循环的重要载体，以核电项目为纽带，成就国家之间的“百年联姻”，将更有力地扩大对外开放，增强国际合作，促进合作共赢，加快构建新发展格局。

以“华龙一号”全球首堆工程为例，带动上下游5300多家企业实现了411台核心设备的国产化，促进了国家高端重大装备制造业、相关服务行业的发展，全寿命周期对产业链贡献高达上千亿元。1台“华龙一号”机组1年清洁发电近100亿千瓦时，能够满足我国100万人口城市的生产生活年度用电需求；同时，相当于减少标准煤消耗312万吨，减少二氧化碳排放816万吨，相当于植树造林7000万棵。

《报告》还显示，“十四五”及中长期我国核电将在确保安全的前提下向积极有序发展的新阶段转变。在碳达峰、碳中和的背景下，我国能源电力系统清洁化、低碳化转型进程将进一步加快，核能作为近零排放的清洁能源，将具有更加广阔的发展空间，预计保持较快的发展态势，我国自主三代核电会按照每年6至8台的核准节奏，实现规模化批量化发展。预计到2025年，我国核电在运装机7000万千瓦左右，在建约5000万千瓦；到2030年，核电在运装机容量达到1.2亿千瓦，核电发电量约占全国发电量的8%。

(责编：吕骞、高雷)