谢 恺

首艘国产航母山东舰成功下水，“巨浪—2”潜射导弹首次公开亮相，“东风—17”导弹完成试射……在已经圆满收官的国防和军队建设“十三五”规划纲要实施期间，我国国防科技取得了一系列举世瞩目的成就。

习近平主席在今年全国两会出席解放军和武警部队代表团全体会议时指出，要强化创新驱动，以更大力度、更实举措加快科技自立自强，充分发挥科技对我军建设战略支撑作用。

创新是一支军队发展进步的灵魂，科技创新是实现强军目标的必然选择。谁牵住了科技创新这个“牛鼻子”，谁走好了科技创新这步“先手棋”，谁就能占领先机、赢得优势。

国防科技创新不是一蹴而就的，特别是基础科学领域的创新，往往需要“板凳坐得十年冷”的耐心和定力。实践反复告诉我们，关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。新中国成立初期，在一穷二白的条件下，我们筚路蓝缕，成功研制出“两弹一星”，打破了国外的技术封锁。我们应继续发扬“十年磨一剑”的艰苦奋斗和自立自强精神，扎实开展关键核心技术攻关，力争实现前瞻性基础研究和引领性原创成果的重大突破。

不拒众流，方为江海。在国防科技创新征程上，我们要加强交流合作，认真学习借鉴国内外先进经验，决不能闭门造车、孤芳自赏。我们应充分释放高校、科研院所和民营企业在前沿技术理论与应用研究方面的潜力，推动军地科研设施资源共享，推进国防科技研究成果转化运用，切实提升军队的核心战斗力。

创新之道，唯在得人。一支拥有了一流创新人才的军队，必然能在国防科技创新中占据优势。我们要坚持科技创新和制度创新“双轮驱动”，创新人才评价机制，完善科技奖励制度，建设良好科研环境，营造浓厚创新氛围。健全军地人才联合培养机制，建立军地人才流动机制，打造为国防科技创新发展建言献策的专家智囊团。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。我们应以时不我待、只争朝夕的精神积极投身到国防科技创新事业中，用坚韧的毅力和不懈的努力书写科技强军新篇章！

《 人民日报 》（ 2021年04月18日 06 版）

(责编：罗知之、吕骞)