人民网北京4月18日电（记者朱玥颖、余璐）4月17日，中国石油企业协会与对外经济贸易大学联合撰写的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2020-2021）》（简称《油气蓝皮书》）和《中国低碳经济发展报告蓝皮书（2020-2021）》（简称《低碳蓝皮书》）在京正式向社会发布。两部蓝皮书聚焦高质量高水平，探讨和预测石油产业运行总体状况、未来发展趋势以及面临的问题与挑战，助力国家实现碳达峰、碳中和目标。

中国石油企业协会会长王志刚表示，《油气蓝皮书》今年已经是第11次发布，对年度油气产业发展的热点问题分析等方面进行了阐述，能够为从事油气业务领域的相关人员提供全面指导和帮助。

《油气蓝皮书》显示，受疫情冲击、油价低迷以及需求市场疲软等因素影响，2020年世界油气产量和消费量均降幅明显，世界油气价格呈低位震荡态势，其中上半年国际油价呈坍塌式下跌态势，下半年艰难Ｖ形反弹，而国际天然气价格先跌后涨呈Ｕ形态势。展望2021年，世界油气新增储量有望小幅提升，在疫情得到有效控制和经济逐渐复苏情况下，世界油气产量和消费量有望双双回升。

《低碳蓝皮书》指出，中国油气企业应对气候变化及低碳转型的策略，实质上是发展战略的选择问题，并建议采取有三大重要策略：一要在油气组合中提升天然气占比；二要增加对低碳领域和新能源项目投资；三要加强技术和商业模式创新。

参会人员一致认为，中国对减少温室气体排放的承诺，在新冠疫情全球蔓延、国际经济形势跌宕起伏的形势下加大油气产业发展力度和低碳经济发展力度的努力，以及中国政府在国际舞台上采取的一系列举措，明确表达了其承担更多全球责任的意愿，受到了国内国际广泛而积极的欢迎。

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