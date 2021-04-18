原标题：重大利好！6月1日起，多个税种全面推行合并申报

《经济参考报》记者17日从国家税务总局获悉，国家税务总局日前发布《关于简并税费申报有关事项的公告》。该公告明确，自6月1日起，财产和行为税合并申报，实行“简并申报表，一表报多税”。即纳税人在申报多个财产和行为税税种时，不再单独使用分税种申报表，而是在一张纳税申报表上同时申报多个税种。对纳税人而言，可简化报送资料、减少申报次数、缩短办税时间。

财产和行为税合并申报的税种范围包括城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税、耕地占用税、资源税、土地增值税、契税、环境保护税、烟叶税等10个税种。

此外，根据该公告，自2021年5月1日起，海南、陕西、大连和厦门将开展增值税、消费税分别与城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加申报表整合试点。

据悉，税务总局在2019年成功推行城镇土地使用税和房产税合并申报的基础上，扩大合并申报范围，实行财产行为税各税种合并申报，并开展增值税、消费税分别与附加税费申报表整合试点，旨在进一步优化税收营商环境，提高办税效率，提升办税体验。

(责编：罗知之、吕骞)