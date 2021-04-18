大湾区大未来·人民日报前方报道组 程远州

编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。4月15日起，人民日报社派出多路记者，走进广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆，实地采访各地推进大湾区建设的生动案例，亲身感知大湾区发展的澎湃春潮。

登上伶仃洋畔的马鞍岛，仿佛进入了另一个中山——触目可及，工地密布、塔吊林立，一片热火朝天的建设景象。这里是翠亨新区起步区，是中山倾力打造的“城市新封面”，也是其融入粤港澳大湾区发展的主阵地，是中山的未来、未来的中山。

在中山市采访，常常感受到两种交织在一起的复杂情绪，一种是在历史机遇面前摩拳擦掌的振奋，另一种则是负重前行的顾虑和谨慎。中山市领导说得直白：“前些年我们走了弯路吃了大亏，现在正在抓住机会奋力过关”。

的确，改革开放初期，中山市凭借“敢为天下先”的精神“杀出一条血路”，闯出“广东四小虎”之一的赫赫威名，全市拥有38个国家级产业基地，形成灯饰、家电、五金、游戏游艺等一大批特色产业集群。然而近些年却深陷“成长的烦恼”，土地管理粗放、产业升级乏力、投资结构失衡、创新能力不强等困局之下，“虎威”难续。

何以重振虎威？答案是，紧抓建设粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区的机遇期，在“双区驱动”之下走出一条新路。

这条新路，在与深圳前海隔水相望的翠亨新区可见雏形。

不同于旧日之“虎”，高起点规划、高标准建设的翠亨新区内，以生物医药、人工智能与数字经济、高端现代服务业为主的新兴产业汇聚，保利长大、中电建、北塔超高层综合体、名创优品亚太国际等总部企业相继落地，一个现代化的滨海产业新城正在形成。

正在建设中的深中通道跨海大桥。人民日报记者 张武军摄

而拨动翠亨新区发展琴弦的，则是伶仃洋上的世界级工程深中通道。这个集“隧、岛、桥、水下互通”于一体的跨海集群工程，将于3年后建成通车。届时，中山和深圳的距离将缩短为24公里、车程20分钟。

从深中通道中山登陆点的平台上极目远眺，一队队巨大的桥墩延伸向水天交界处，宛如向海洋进军的战士。在此奋战了11年的总工程师宋神友感叹，超级工程的核心技术无处可学，只能一步步创新推进，这个过程“急不得也慢不得”。

深中通道建设有条不紊，但中山和深圳即将迎来的“握手”，早已让翠亨新区成为大湾区新的发展热土。且不止深中通道，被称为大湾区超级“竖轴”的广州地铁18号线南延线也将经此直抵珠海，串联大湾区核心城市的深江高铁经此通达江门。面朝珠江口，它的对话对象，已变成深圳前海、广州南沙、佛山三龙湾、东莞滨海湾新区，真正站在了大湾区“一小时交通圈”融合发展的“C位”。

站在“C位”，融入大湾区核心产业圈的中山，被广东省委赋予建设成为珠江东西两岸融合发展支撑点、沿海经济带枢纽城市、粤港澳大湾区重要一极的重大使命。眼下，中山正在努力做好“东承西接”的大文章，并借此腾笼换鸟，推进制造业转型升级。

大湾区时代，中山的高光时刻刚刚开始，“虎威”重振正当其时。

机遇前所未有，压力也前所未有——传统产业的发展困局如何突围，高端人才匮乏、创新要素不足的短板如何补齐，“敢为天下先”的创业精神如何重塑等等难题随之而来；沿着交通从珠江东岸越海而来的，除了溢出的产业资源和创新要素，还有炒作概念的热钱，有经济脱实向虚的风险。

越是潮头踏浪，越要定锚稳舵。定力不足，“东承西接”的“头啖汤”，就可能变成阻碍长远发展的“穿堂风”。

采访中，让人印象深刻的，除了“撸起袖子加油干”的昂扬奋进，还有中山人那份可贵的谨慎。为把翠亨新区建设成“国际化现代化创新型城市新中心”，中山向全球公开征集设计方案，围绕科技创新这个第一动力规划城市空间，筛选适合本地发展的产业方向；围绕人才这个第一资源，对标前海、南沙建设公共服务设施项目。

地方发展，短期看项目，中期看政策，长期看环境。采访中，中山市长危伟汉关于招才引智的一句话让人对中山的发展环境有了更多的期待：“我们拿出足够的诚意做好服务，作为市长，我甚至会去关心咖啡馆怎么建。”

中山人追求“慢享生活”，津津乐道于花样繁多的美食，但在干事创业上却又敢闯敢拼。在大湾区建设大潮中，活力宜居、张弛有度的环境吸引着越来越多的人才涌入。

中山康天晟合生物技术有限公司、香港青年科学家潘洪辉博士接受采访。人民日报记者 张武军摄

在中山创业的香港青年周国强说得好：“这里有更大力度的扶持政策以及更好的创业环境，为什么不来呢？”曾在美国求学工作的香港青年科学家潘洪辉来中山创立了生物科技公司，他说，中山有很强的生物医药产业基础，这里的创业服务让他感觉很舒心。

好风凭借力，能否上青云？中山正在用行动给出答案。

(责编：吕骞、高雷)