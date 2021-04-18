人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

华为徐直军：助力湖南把计算产业发展成为战略性支柱

2021年04月18日09:50 | 来源：人民网
小字号

2021年4月16日，2021互联网岳麓峰会在长沙开幕。来自互联网行业的专家大咖云集长沙，共同探讨新时代互联网的新未来。本次峰会由湖南省互联网信息办公室、湖南省科技厅、湖南省工业和信息化委员会、湖南湘江新区管委会主办，长沙高新区管委会，湖湘汇及新湘会承办。华为公司轮值董事长徐直军受邀参加峰会，并做了题为《共建鲲鹏、昇腾生态，助力湖南计算产业发展》的主题演讲。

发言全文如下：

这是我第三次参加互联网岳麓峰会，很高兴在地杰人灵，风景秀丽的湘水之滨和大家再次相聚。今天的岳麓峰会早已不仅仅局限在互联网范畴，而是成为了全国信息产业的高峰论坛和湖湘大地上一张靓丽的名片。

信息产业的基础是算力，互联网的基础也是算力，而提供算力的计算产业在湖南已经具备一定的基础。我今天想利用此机会，简单介绍支撑华为计算产业的鲲鹏生态、昇腾生态的进展，并就湖南如何进一步发展计算产业，分享我的想法和建议。

大家知道，我国数字经济GDP占比超过三分之一，成为了经济发展主引擎，但数字经济的市场发展空间还很大，创造了巨大的算力需求。一方面，根据中国信息通信研究院的报告，2019年中国数字经济占GDP比重为36.2%，仍低于全球平均水平41.5%；另一方面，2019年，中国IT市场在全球占比约为10.6%，远低于GDP在全球的16.6%占比；可以预计，在数字产业化与产业数字化的推动下，中国市场未来对算力的需求将是巨大的。

为了顺应数字经济全球发展大潮，国家十四五规划和2035年远景目标纲要里明确提出：“加快数字化发展，建设数字中国”。其中，具体明确了10大数字化应用场景，7大数字经济重点产业，以及强调加强关键数字技术的创新和攻关，使数字经济和IT产业的发展方向更加清晰。

未来的发展机遇是值得兴奋的，但中国数字产业中的IT产业发展现状却令人担忧。具体到中国政企IT市场，在7000亿市场规模中，非中国公司大概占了55%，并且占据了主导地位，中国的IT公司大概占45%。而占比45%的中国公司里面，大量的中国公司是提供服务器和服务，很少有企业投入在处理器、内存、SSD盘等领域，我们也缺少能提供有竞争力的操作系统和数据库的中国公司。

如果要改变这种情况，我们必须要发展中国自己的计算产业。要做到这点，挑战肯定是有的，而且还很大，但并非不可能。事实上，计算产业相关的应用、技术、市场都在发生深刻变化，这些趋势，为发展中国计算产业提供了越来越多的支撑和可能。

今天我们来讨论这个问题，是因为目前已经具备了一定的基础。华为这几年全力打造的鲲鹏、昇腾和华为云，以及湖南省已经具备的良好的计算产业链基础，都为打造中国计算产业提供了一定的基础。

接下来，我具体介绍鲲鹏、昇腾生态的进展。

2019年7月23日，我在北京发布了华为鲲鹏计算产业的战略设想，明确宣布，华为聚焦把价值构筑在鲲鹏处理器和华为云上。开放基于鲲鹏处理器的主板，优先支持伙伴发展品牌服务器。华为还将在条件成熟时，逐步停止泰山服务器的销售。同时，在中国开源社区全面开源 EulerOS，支持OS发行商服务客户，开源单机版 GaussDB OLTP 数据库，持续支持伙伴发展支持鲲鹏的多样化数据库产品。

大家应该看到，这些承诺都已经兑现了。

迄今为止，已经有12家整机伙伴推出鲲鹏系列服务器和PC产品。2020年，伙伴服务器出货量达到鲲鹏服务器出货的50%以上，今年预计达到80%以上。同时还有8家伙伴发布了openEuler操作系统商业版本，6家伙伴发布openGauss数据库商业版本。2000多家合作伙伴的4500多个解决方案通过了鲲鹏兼容性测试认证，在关系国计民生的行业获得了规模应用，鲲鹏生态的进展超出了我们的预期。

2018年10月，我在上海华为全联接大会上发布了华为全栈全场景AI解决方案；2019年8月23日，我在深圳正式宣布了AI计算框架MindSpore开源计划。

发展到今天，这些计划都得到了圆满的实施。

首先，硬件方面，已经有超过10个硬件合作伙伴推出基于昇腾模组、板卡的AI服务器。其次，MindSpore在2020年3月如期开源。截至2021年3月底，一年内社区累计下载量超过24万，目前已经是国内最活跃的AI社区之一，有超过100家高校选择MindSpore进行教学。可以说，MindSpore已经成为国内主流AI计算框架。此外，还有150多家合作伙伴基于昇腾开发了200多种AI解决方案，应用于各行各业。总体上，昇腾生态发展符合预期。

2017年3月19日，在长沙举办的华为中国生态伙伴大会上，我首次宣布成立CloudBU，并提出：从2017年开始，华为将以公有云服务为基础，强力投资打造开放的公有云平台，并将聚焦重点行业，携手合作伙伴构建云生态，共同做大产业蛋糕。

4年后的今天，华为云已经发展成为国内Top2的云服务提供商。截止目前，华为云已上线23大类，220+云服务， 210+个行业和通用解决方案，覆盖15个行业，形成了比较完备的支持互联网和政企数字化转型的产品系列和方案。

面向互联网客户，华为云提供多元算力，最优成本，大规模资源调度能力，同时华为云，提供超低时延实时音视频、8K VR、自由视角等服务，重塑视频体验。华为云的生态发展也很有成效。目前，华为云已经聚合了超过160万开发者、1.3万多咨询伙伴、6000多技术伙伴，成为互联网公司和传统政企数字化转型的重要平台

总结了鲲鹏生态、昇腾生态、华为云的进展，我们再来看湖南：

我注意到，在全国比较来看，湖南省计算产业的产业链是比较健全的。湖南省拥有诸多优秀企业，包括国科微、景嘉微、麒麟软件、惠科、拓维、科创等，涵盖了CPU，GPU、操作系统、存储、服务器、中间件、行业应用等几乎全产业链；在人才方面，湖南也有着良好的基础，拥有国防科大、湖南大学、中南大学 3所985高校；湖南省在人工智能方面也有不错的产业基础，有2400多家人工智能核心和相关企业；计算产业是数字经济的底座，湖南省有基础、有雄心，未来应该拥有巨大的发展潜力。

华为与湖南在计算产业方面的合作是从2019年12月，湘江鲲鹏正式成立开始的。短短两年多以来，双方合作成效显著，成立了7个联合创新实验室，与160个伙伴联合创新280多个解决方案，培养2700多名人才。

在硬件方面，湘江鲲鹏已经推出自有品牌的系列鲲鹏服务器、基于昇腾的AI服务器，2020年首年销售就实现6亿元销售收入，覆盖湖南14个地州市；在基础软件方面，华为支持麒麟软件、湖南麒麟信安推出基于openEuler的商用版操作系统。中南大学基于MindSpore进行先进的人工智能神经网络搜算法的研究。

在应用和云服务方面，马栏山和华为云打造“中国V谷”，全面提升超高清视频产业创作和服务能力，华菱湘钢将昇腾AI技术引入钢铁行业，湘江新区携手华为部署自动驾驶云服务等等。

我相信，华为与湖南的合作才刚刚起步。面向未来，依托湖南省计算产业雄厚的基础，比较健全的产业链和华为公司在计算根技术领域的卓越创新力。我们应该着眼于更高的目标和追求。

为此，我建议双方继续全面深化合作，共建鲲鹏、昇腾、华为云生态，助力湖南把计算产业发展成为战略性支柱产业

围绕这个目标，我在这里也提出几点具体建议：

第一，人才是基础，建议湖南加大计算机科学领域的人才培养，特别是国内计算机科学相对薄弱的计算架构、处理器、编译器、操作系统、数据库人才。

第二，在计算产业布局上，如果能在湖南省内实现全产业链布局，无疑将大大增强湖南在全国计算产业的地位，建议湖南进一步完善全产业链布局，弥补基础软硬件缺口。

第三，需求拉动对产业发展有巨大的牵引作用，建议湖南出台措施，鼓励各行各业加快数字化、信息化、智能化进程，以此带动湖南计算产业发展，进一步的，立足湖南、走向全国。

第四，算力是基础，建议湖南积极建设人工智能计算中心作为公共算力基础设施，发展AI生态，支撑湖南科研、AI应用开发、创新创业和人才发展。

第五，推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗。

最后，希望华为和湖南能够继续深化合作，携手前行，大力发展湖南计算产业，构建真正的产业竞争力。

(责编：罗知之、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
大湾观澜之中山篇：好风凭借力 送我上青云
　　编者按：粤港澳大湾区，囊括珠三角9市和香港、澳门2个特别行政区，以不到全国0.6%的面积，创造全国12%的GDP。大湾区，小故事，大未来。…
聚焦高质量高水平 助力碳达峰碳中和
　　人民网北京4月18日电（记者朱玥颖、余璐）4月17日，中国石油企业协会与对外经济贸易大学联合撰写的《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2020-2021）》（简称《油气蓝皮书》）和《中国低碳经济发展报告蓝皮书（2020-2021）》（简称《低碳蓝皮书》）在京正式向社会发布。两部蓝皮书聚焦高质量高水平，探讨和预测石油产业运行总体状况、未来发展趋势以及面临的问题与挑战，助力国家实现碳达峰、碳中和目标。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部