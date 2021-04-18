2021年4月16日，2021互联网岳麓峰会在长沙开幕。来自互联网行业的专家大咖云集长沙，共同探讨新时代互联网的新未来。本次峰会由湖南省互联网信息办公室、湖南省科技厅、湖南省工业和信息化委员会、湖南湘江新区管委会主办，长沙高新区管委会，湖湘汇及新湘会承办。华为公司轮值董事长徐直军受邀参加峰会，并做了题为《共建鲲鹏、昇腾生态，助力湖南计算产业发展》的主题演讲。

发言全文如下：

这是我第三次参加互联网岳麓峰会，很高兴在地杰人灵，风景秀丽的湘水之滨和大家再次相聚。今天的岳麓峰会早已不仅仅局限在互联网范畴，而是成为了全国信息产业的高峰论坛和湖湘大地上一张靓丽的名片。

信息产业的基础是算力，互联网的基础也是算力，而提供算力的计算产业在湖南已经具备一定的基础。我今天想利用此机会，简单介绍支撑华为计算产业的鲲鹏生态、昇腾生态的进展，并就湖南如何进一步发展计算产业，分享我的想法和建议。

大家知道，我国数字经济GDP占比超过三分之一，成为了经济发展主引擎，但数字经济的市场发展空间还很大，创造了巨大的算力需求。一方面，根据中国信息通信研究院的报告，2019年中国数字经济占GDP比重为36.2%，仍低于全球平均水平41.5%；另一方面，2019年，中国IT市场在全球占比约为10.6%，远低于GDP在全球的16.6%占比；可以预计，在数字产业化与产业数字化的推动下，中国市场未来对算力的需求将是巨大的。

为了顺应数字经济全球发展大潮，国家十四五规划和2035年远景目标纲要里明确提出：“加快数字化发展，建设数字中国”。其中，具体明确了10大数字化应用场景，7大数字经济重点产业，以及强调加强关键数字技术的创新和攻关，使数字经济和IT产业的发展方向更加清晰。

未来的发展机遇是值得兴奋的，但中国数字产业中的IT产业发展现状却令人担忧。具体到中国政企IT市场，在7000亿市场规模中，非中国公司大概占了55%，并且占据了主导地位，中国的IT公司大概占45%。而占比45%的中国公司里面，大量的中国公司是提供服务器和服务，很少有企业投入在处理器、内存、SSD盘等领域，我们也缺少能提供有竞争力的操作系统和数据库的中国公司。

如果要改变这种情况，我们必须要发展中国自己的计算产业。要做到这点，挑战肯定是有的，而且还很大，但并非不可能。事实上，计算产业相关的应用、技术、市场都在发生深刻变化，这些趋势，为发展中国计算产业提供了越来越多的支撑和可能。

今天我们来讨论这个问题，是因为目前已经具备了一定的基础。华为这几年全力打造的鲲鹏、昇腾和华为云，以及湖南省已经具备的良好的计算产业链基础，都为打造中国计算产业提供了一定的基础。

接下来，我具体介绍鲲鹏、昇腾生态的进展。

2019年7月23日，我在北京发布了华为鲲鹏计算产业的战略设想，明确宣布，华为聚焦把价值构筑在鲲鹏处理器和华为云上。开放基于鲲鹏处理器的主板，优先支持伙伴发展品牌服务器。华为还将在条件成熟时，逐步停止泰山服务器的销售。同时，在中国开源社区全面开源 EulerOS，支持OS发行商服务客户，开源单机版 GaussDB OLTP 数据库，持续支持伙伴发展支持鲲鹏的多样化数据库产品。

大家应该看到，这些承诺都已经兑现了。

迄今为止，已经有12家整机伙伴推出鲲鹏系列服务器和PC产品。2020年，伙伴服务器出货量达到鲲鹏服务器出货的50%以上，今年预计达到80%以上。同时还有8家伙伴发布了openEuler操作系统商业版本，6家伙伴发布openGauss数据库商业版本。2000多家合作伙伴的4500多个解决方案通过了鲲鹏兼容性测试认证，在关系国计民生的行业获得了规模应用，鲲鹏生态的进展超出了我们的预期。

2018年10月，我在上海华为全联接大会上发布了华为全栈全场景AI解决方案；2019年8月23日，我在深圳正式宣布了AI计算框架MindSpore开源计划。

发展到今天，这些计划都得到了圆满的实施。

首先，硬件方面，已经有超过10个硬件合作伙伴推出基于昇腾模组、板卡的AI服务器。其次，MindSpore在2020年3月如期开源。截至2021年3月底，一年内社区累计下载量超过24万，目前已经是国内最活跃的AI社区之一，有超过100家高校选择MindSpore进行教学。可以说，MindSpore已经成为国内主流AI计算框架。此外，还有150多家合作伙伴基于昇腾开发了200多种AI解决方案，应用于各行各业。总体上，昇腾生态发展符合预期。

2017年3月19日，在长沙举办的华为中国生态伙伴大会上，我首次宣布成立CloudBU，并提出：从2017年开始，华为将以公有云服务为基础，强力投资打造开放的公有云平台，并将聚焦重点行业，携手合作伙伴构建云生态，共同做大产业蛋糕。

4年后的今天，华为云已经发展成为国内Top2的云服务提供商。截止目前，华为云已上线23大类，220+云服务， 210+个行业和通用解决方案，覆盖15个行业，形成了比较完备的支持互联网和政企数字化转型的产品系列和方案。

面向互联网客户，华为云提供多元算力，最优成本，大规模资源调度能力，同时华为云，提供超低时延实时音视频、8K VR、自由视角等服务，重塑视频体验。华为云的生态发展也很有成效。目前，华为云已经聚合了超过160万开发者、1.3万多咨询伙伴、6000多技术伙伴，成为互联网公司和传统政企数字化转型的重要平台

总结了鲲鹏生态、昇腾生态、华为云的进展，我们再来看湖南：

我注意到，在全国比较来看，湖南省计算产业的产业链是比较健全的。湖南省拥有诸多优秀企业，包括国科微、景嘉微、麒麟软件、惠科、拓维、科创等，涵盖了CPU，GPU、操作系统、存储、服务器、中间件、行业应用等几乎全产业链；在人才方面，湖南也有着良好的基础，拥有国防科大、湖南大学、中南大学 3所985高校；湖南省在人工智能方面也有不错的产业基础，有2400多家人工智能核心和相关企业；计算产业是数字经济的底座，湖南省有基础、有雄心，未来应该拥有巨大的发展潜力。

华为与湖南在计算产业方面的合作是从2019年12月，湘江鲲鹏正式成立开始的。短短两年多以来，双方合作成效显著，成立了7个联合创新实验室，与160个伙伴联合创新280多个解决方案，培养2700多名人才。

在硬件方面，湘江鲲鹏已经推出自有品牌的系列鲲鹏服务器、基于昇腾的AI服务器，2020年首年销售就实现6亿元销售收入，覆盖湖南14个地州市；在基础软件方面，华为支持麒麟软件、湖南麒麟信安推出基于openEuler的商用版操作系统。中南大学基于MindSpore进行先进的人工智能神经网络搜算法的研究。

在应用和云服务方面，马栏山和华为云打造“中国V谷”，全面提升超高清视频产业创作和服务能力，华菱湘钢将昇腾AI技术引入钢铁行业，湘江新区携手华为部署自动驾驶云服务等等。

我相信，华为与湖南的合作才刚刚起步。面向未来，依托湖南省计算产业雄厚的基础，比较健全的产业链和华为公司在计算根技术领域的卓越创新力。我们应该着眼于更高的目标和追求。

为此，我建议双方继续全面深化合作，共建鲲鹏、昇腾、华为云生态，助力湖南把计算产业发展成为战略性支柱产业

围绕这个目标，我在这里也提出几点具体建议：

第一，人才是基础，建议湖南加大计算机科学领域的人才培养，特别是国内计算机科学相对薄弱的计算架构、处理器、编译器、操作系统、数据库人才。

第二，在计算产业布局上，如果能在湖南省内实现全产业链布局，无疑将大大增强湖南在全国计算产业的地位，建议湖南进一步完善全产业链布局，弥补基础软硬件缺口。

第三，需求拉动对产业发展有巨大的牵引作用，建议湖南出台措施，鼓励各行各业加快数字化、信息化、智能化进程，以此带动湖南计算产业发展，进一步的，立足湖南、走向全国。

第四，算力是基础，建议湖南积极建设人工智能计算中心作为公共算力基础设施，发展AI生态，支撑湖南科研、AI应用开发、创新创业和人才发展。

第五，推动把PKS和鲲鹏生态融合为一个生态，力出一孔，共同发展，避免不必要的消耗。

最后，希望华为和湖南能够继续深化合作，携手前行，大力发展湖南计算产业，构建真正的产业竞争力。

(责编：罗知之、吕骞)