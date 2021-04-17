蒲晓旭 郭程

为期4天的博鳌亚洲论坛2021年年会4月18日将在海南博鳌启幕。在博鳌东屿岛国际会议中心西南侧，一座具有海南本土乡村自然风貌的博鳌亚洲论坛公园已经布置好“妆容”，即将在博鳌亚洲论坛成立20周年之际惊艳亮相。公园将举行博鳌亚洲论坛20周年回顾展、实景演出等20周年系列庆祝活动，在隆重的会议期间成为自然、舒适、和谐、非正式的田园外交场所。

在因疫情停办一届之后，作为今年全球首个以线下会议为主的大型国际会议，也是全国“两会”后首个重要主场外交活动，备受瞩目的博鳌亚洲论坛2021年年会的各项准备工作已经就绪。

据了解，承担论坛年会服务保障工作的中远海运集团投入近4亿元新建了博鳌亚洲论坛公园并对博鳌亚洲论坛大酒店和国际会议中心进行提质改造。其中，论坛公园项目投资4500多万元，原址是一座废弃的小渔村。建设过程中，通过现场踏勘与留存历史图片资料，村落的记忆得以在公园中还原。在村落原有肌理的基础上，公园进行了合理规划、拆除重建、景观提升，保留古树及古井作为庭院中心，原村落的老砖则用作展室的立面材料，将充分展现出海南本土乡村的自然风貌和博鳌东屿岛的宝贵渔村记忆。

公园内设有论坛历史回顾展厅、名人林、服务中心等，20栋海南民居风格建筑组成了9个院落和5个乡村会客厅。论坛期间举行的《锦绣天成》实景演出便将依托公园内的9栋民居院落和周边自然景观，以织锦为线索，集合光、影、水、舞、乐等现代表演技术手段，呈现“和合共生，美美与共”的人类命运共同体主题，带来美轮美奂的视听盛宴。

今年的博鳌亚洲论坛年会是2021年全球首个以线下会议为主的大型国际会议，总共63场活动将有一大批全球政商学界重量级嘉宾参与。年会服务保障方于2019年10月1日起对博鳌亚洲论坛大酒店和国际会议中心进行大修。中远海运博鳌党委书记洪文兴介绍，工程投入3.1亿元，涉及建筑面积达7.8万平方米，其中会议中心2.4万平方米，公共区域建筑面积2.8万平方米，客房面积2.5万平方米。工程两个标段同步推进，克服了疫情影响、任务重、工期紧、人员少等困难。

洪文兴告诉记者，工程完工后，来宾用“发生了翻天覆地的变化”形容改造的效果，相信博鳌亚洲论坛大酒店和国际会议中心将以硬件新实力为年会20岁生日献礼。

全球疫情仍在继续，年会服务保障方在疫情防控方面也做好了充足的准备。据介绍，截至目前，参与年会接待的服务人员接种两剂疫苗已达2327人次。年会储备防疫物资26类14万多件，在酒店和会场出入口布置测温机器人20多台；设自助餐隔挡2580个；在各出入口放置免洗手消毒液、体温计和酒精棉片等。

今年的博鳌亚洲论坛年会将在花团锦簇中进行。为了打造美丽东屿岛，2020年10月起，服务保障方就提前进行花种、花苗采购和营养土堆沤，培育养护12万盆的时花将在年会期间达到盛花期。完成了1.3万平方米的裸露区域、老化苗木及草坪的补种，14.2万盆三角梅、翠芦莉、朱蕉、紫背万年青、福建茶、野花生等17种苗木已将年会环境装点得绿意盎然。

洪文兴透露，今年的年会也将沿用黎锦作为礼仪引导员的服饰。年会期间的众多服务身影中，身穿一袭海南黎锦旗袍、头戴黎族传统银饰的礼仪人员将成为一道靓丽的风景。

(责编：赵超、吕骞)