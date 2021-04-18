博鳌亚洲论坛2021年年会如约举行，得益于中国疫情防控取得重大战略成果，同时也传递了亚洲国家凝聚共识、促进发展、实现繁荣的信心。作为去年唯一实现正增长的主要经济体，中国对提振亚洲和世界经济有着举足轻重的影响。当前，疫情给世界带来了前所未有的挑战。在此形势下，只有充分发掘亚洲国家尤其是中国经济的增长潜力，才能更好促进世界经济复苏。

以“世界大变局：共襄全球治理盛举合奏‘一带一路’强音”为主题的博鳌亚洲论坛2021年年会，今天在海南博鳌拉开帷幕。中国领导人将出席开幕大会，并将参加中美企业家座谈会等一系列重要活动。本届年会是今年世界首个以线下会议为主的大型国际会议，国际社会期待博鳌亚洲论坛能为后疫情时代世界发展和全球治理诸多重大问题把脉求解。

2021年适逢博鳌亚洲论坛成立20周年。20年来，博鳌亚洲论坛立足亚洲、面向世界，规模和影响力不断扩大，为凝聚各方共识、深化区域合作、推动亚洲经济一体化、促进亚洲发展，以及捍卫全球化、自由贸易、多边主义和人类命运共同体发挥了独特作用。博鳌亚洲论坛顺应亚洲经济一体化潮流，紧扣新兴市场国家和发展中国家成长脉搏，整合各方资源，为推动亚洲乃至世界经济发展繁荣建言献策，作出了积极贡献。论坛已经成为连接中国和世界的重要桥梁，成为兼具亚洲特色和全球影响的国际交流平台。

在新冠肺炎疫情影响全球，全球性挑战愈加突出的背景下，本届年会备受关注。亚洲作为世界上经济增长最具活力的地区，在疫情中仍取得了一体化重大进展。比如，在全球商品服务贸易萎缩、生产要素流动受阻的情况下，“一带一路”合作一定程度上弥补了各国在互联互通上的不足，促进了亚洲及毗连地区的经济复苏与社会发展，为完善全球治理提供了一个“亚洲视角”。

在过去的一年里，前所未有的新冠肺炎疫情席卷全球，世界经济陷入衰退，国际矛盾与纷争增多，全球性挑战更加突出，世界大变局加速演进。疫情后的世界向何处去？如何化危为机，完善全球治理？这些摆在世界面前的时代课题，亟须国际社会共同思考和应对，博鳌论坛也应就此全面深入探讨并积极作答。

中国一贯高度重视并积极支持博鳌亚洲论坛发展。博鳌亚洲论坛2021年年会如约举行，得益于中国疫情防控取得重大战略成果，同时也传递了亚洲国家凝聚共识、促进发展、实现繁荣的信心。作为去年唯一实现正增长的主要经济体，中国对提振亚洲和世界经济有着举足轻重的影响。当前，疫情给世界带来了前所未有的挑战。在此形势下，只有充分发掘亚洲国家尤其是中国经济的增长潜力，才能更好促进世界经济复苏。

本届论坛将就抗疫和健康主题展开专门探讨，寻找解决之道，有利于传递亚洲和全球携手抗疫的坚定信心。与会者还将围绕“后疫情时代”的大国关系、数字支付与数字货币、RCEP、人工智能、粮食安全、粤港澳大湾区、自由贸易港、新冠疫苗、碳中和等一系列热门话题进行深度交流互动，为亚洲和世界的可持续发展寻求最大公约数。诚如俄罗斯战略倡议署国际联络办公室主任安东·莫斯卡连科夫所说，由于中国成功控制住了疫情，本届年会才能以线下会议为主的方式举办，这将提振人们对全球商务及展览活动早日重回正轨的信心。

上世纪九十年代末亚洲金融危机后应运而生的博鳌亚洲论坛，20年来为亚洲和世界的发展不断贡献“博鳌智慧”。当前，面对世界百年未有之大变局，博鳌亚洲论坛将继续肩负着推进全球治理、巩固互信、应对时变的重要历史使命。今年年会设置“解读中国”“把握世界变局”“一带一路合作”“共享发展”等六大板块议题，通过深入交流碰撞，必将为后疫情时代的世界发展和全球治理凝聚更多共识，注入更强动力。

(责编：赵超、吕骞)