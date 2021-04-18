尹海明 王辛莉

以“世界大变局：共襄全球治理盛举合奏‘一带一路’强音”为主题的博鳌亚洲论坛2021年年会18日将在海南博鳌拉开帷幕。今年是论坛成立20周年，在新冠肺炎疫情影响全球，全球性挑战愈加突出的背景下，本届年会备受关注。

“在特定背景下举行的论坛年会释放了一个信号——疫情当前更需要广泛的国际交流和合作。”中国(海南)改革发展研究院院长迟福林日前接受中新社记者采访时说，论坛年会将对亚洲区域性的、全球性的重大国际经济、社会甚至政治话题进行讨论，提出解决方案。它将对全球如何坚持多边主义，坚持全球化，推进亚洲经济一体化，产生积极能量。

作为今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议，论坛年会预计参与人数将达2000人左右。年会设置了“解读中国”“把握世界变局和亚洲的发展大势”“‘一带一路’合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”“共享发展”等六大板块，内容丰富。

线上和线下均有中国领导人出席，将是本届论坛年会的焦点。中国领导人将出席开幕大会，并将参加中美企业家座谈会等一系列重要活动。博鳌亚洲论坛成立20年来，中国领导人出席论坛历届年会，阐述中国主张，发出中国声音，为亚洲和世界的发展贡献中国智慧。

1998年9月，菲律宾前总统拉莫斯、澳大利亚前总理霍克、日本前首相细川护熙在马尼拉共同倡议成立“亚洲论坛”。基于中国的国际地位、巨大市场潜力和海南省独特的自然生态环境，三位发起人建议将论坛会址设在中国海南博鳌。

论坛成立20年之际，多位前政要、企业家在论坛官网发表文章，回首过往，展望未来。

博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，与其他国际组织相比，博鳌亚洲论坛尚属“年轻”，但其见证了亚洲最具挑战最富活力的时期之一。20年来，论坛在推动亚洲经济一体化、促进亚洲发展以及捍卫全球化、自由贸易、多边主义和人类命运共同体的过程中发挥了重要作用。

博鳌亚洲论坛副理事长、中方首席代表周小川指出，20年来，论坛与亚洲共同成长，很多重要的亚洲倡议在此提出。论坛朋友圈越扩越大，成为一个在世界范围发挥影响力的论坛，为世界提供了重要国际公共产品。

博鳌亚洲论坛理事、菲律宾前总统阿罗约称，博鳌亚洲论坛为政府、企业、专家学者等提供一个共商经济、社会、环境及其他相关问题的高层对话平台，并利用自身平台优势，推动会员、合作伙伴及相关各方开展合作。

博鳌亚洲论坛咨委、阿斯利康公司董事长雷夫·约翰森则认为，博鳌亚洲论坛发展成为全球最具影响力的论坛之一，反映出中国和东亚作为全球最具活力地区的影响力日益增强。论坛将继续吸引政界、商界和学术界的领袖们聚集对话、推动变革。

从2001年的成立大会至今参与每届年会的迟福林说，从亚洲一体化、亚洲共赢到全球治理，论坛年会话题越来越广泛，越来越基于全球关注的重大问题。除了亚洲地区，欧美地区的政商学界人士，特别是越来越多企业家参加博鳌亚洲论坛，“论坛成为外国了解中国的重要平台，也是中国向外国传递重要信息、加强同各国联系交流的重要平台。”

上世纪九十年代末亚洲金融危机后应运而生的博鳌亚洲论坛，20年来为亚洲和世界的发展不断贡献“博鳌智慧”。当前，面对世界百年未有之大变局，博鳌亚洲论坛将继续肩负着推进全球治理、巩固互信、应对时变的重要历史使命。

博鳌亚洲论坛2021年年会日程显示，未来4天，与会代表将围绕“后疫情时代”的大国关系、数字支付与数字货币、RCEP、人工智能、粮食安全、粤港澳大湾区、自由贸易港、新冠疫苗、碳中和等一系列热门话题，碰撞出更多“博鳌智慧”。

(责编：赵超、吕骞)