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博鳌亚洲论坛2021年年会看点多

中国侨网
2021年04月18日12:14 | 来源：中国侨网
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原标题：博鳌亚洲论坛2021年年会看点多

　　4月7日，博鳌亚洲论坛微信公众号公布博鳌亚洲论坛2021年年会看点，包括主题议程呼应时代需求，分论坛涵盖重大、热门话题，“线上+线下”确保大咖参与、20年经验总结“亚洲方案”等多方面。

　　博鳌亚洲论坛2021年年会将于4月18日至21日在博鳌召开，年会主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”。本届年会是疫情形势下一次特殊的年会，也是今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议，预计参与人数在2000人左右。届时，中外领导人、外国前政要和国际组织负责人等将通过线上或线下方式出席年会。

　　根据对外公布的最新日程，本届年会有60余场活动，其中包括发布会3场、分论坛44场、对话会4场、圆桌会7场等。这些活动主题涵盖了目前和近期讨论热门：数字货币、减贫、自贸港、知识产权、RCEP、人工智能、老龄化、5G、碳中和、粮食安全、新基建、WTO改革、双循环、大湾区、新冠疫苗、网红、供应链等。每个关键词背后都设有1-2场相关活动。

　　除了“潮流”议题外，年会继续围绕一些中国、亚洲及全球经济和社会面临的重大议题展开讨论，比如全球经济展望、WTO改革、全球贸易、金融合作、绿色发展等。

(责编：赵超、吕骞)

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