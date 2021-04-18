张昀

2021年是博鳌亚洲论坛成立20周年。在博鳌亚洲论坛年会召开前夕，总台记者对联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文进行了专访。潘基文称，博鳌论坛的20年，是与时俱进的20年年，是与中国高速发展紧密契合的20年；博鳌亚洲论坛与中国共同成长，彼此相辅相成。未来博鳌必将走出亚洲，并将在广泛的国际事务中发挥更大的作用。

博鳌亚洲论坛2021年年会将于4月18日至21日在海南博鳌举行，今年恰逢博鳌亚洲论坛成立20周年，作为博鳌亚洲论坛理事长，潘基文感慨万千。接受记者的专访当天，他刚刚从外地返回首尔；不顾长途奔袭的舟车劳顿，也要在傍晚时分接受我们的专访。他的工作人员介绍说，目前潘老承担的职务超过10个，但博鳌论坛秘书长一职是他最珍视的一个，因为他对博鳌亚洲论坛充满信心。在他眼中，博鳌论坛不仅与会人员高端，在论坛期间碰撞出的灵感无限、而论坛结束后所有的灵感又都转化成为强大的执行力，这是博鳌特殊的魅力和价值所在。

潘基文：“能够当选博鳌亚洲论坛理事长，我感到非常骄傲。博鳌论坛的价值可以定义为人、理念和行动。首先，人。每年的博鳌亚洲论坛都把亚洲乃至世界各地最优秀的人才汇集到一起，在论坛期间，可以轻松见到总统、总理、部长、首席执行官和技术先锋们；第二 ，理念。人们来到博鳌为了相聚，但更重要的是来讨论和探索，从开幕大会到之后的几十次会议，其间的所有互动都是灵感之源。每年春天，博鳌都会成为世界最大的讨论平台之一；让人们碰撞出许多鼓舞人心的创新理念，所以它也经常被称作是“亚洲的达沃斯论坛”。第三，行动。当领导人们把这些理念带回自己的祖国后，与会代表们会直接将这些灵感转化为政策与行动。”

今年适逢博鳌亚洲论坛成立20周年。在谈到20年来博鳌的发展与变化时，潘基文说，博鳌论坛与中国共同成长，彼此相辅相成。“在过去20年间，博鳌亚洲论坛的成长与中国奇迹般的发展同步。博鳌论坛和中国共同成长，彼此相辅相成。博鳌论坛的新理事会致力于将论坛的足迹扩展到亚洲以外地区，将论坛的议题拓展到经济问题以外；我一直敦促亚洲博鳌论坛应该走出亚洲，这是我一直以来的想法。目前，创新、卫生、文化、教育和媒体是博鳌论坛未来发展的五个新方向；在迎来博鳌论坛成立二十周年之际，我们也在为它未来20年的成功发展而筹谋。”

自2018年4月起，潘基文开始担任博鳌亚洲论坛理事长。此前，在2007到2016年间，他出任第八届联合国秘书长，治理联合国大家庭长达10年的时间；在对比治理联合国大家庭和博鳌小家庭时，潘基文说，博鳌论坛与联合国的创立宗旨和目标相同，都是为了人类构建的可持续发展的未来。“首先，联合国是一个跨政府组织，而博鳌亚洲论坛是非政府组织。所以，我可以说联合国比博鳌亚洲论坛的工作方式更正式。但它们有很多共同点，特别是它们的目标，都是为人类构建可持续发展的未来。从联合国宪章和博鳌论坛章程可以看出，二者的价值观和创立原则非常相似。比如凝聚共识、政策协调、寻求解决方案、共同努力和合作等等。这些相似之处给了我很大的信心，在我担任博鳌亚洲论坛理事会主席的三年间，我贡献出在担任联合国秘书长时期积累的经验；我会尽最大努力履行会员大会和博鳌家庭成员赋予我的职责。”

今年的博鳌亚洲论坛年会是新冠肺炎疫情形势下的一次特殊年会，也是今年世界上第一次以线下会议为主的大型国际会议。潘基文指出，疫情给本届论坛带来了风险，但同时也赋予了论坛特殊的意义，可以让与会领导人们面对面地解决当前最为紧迫的问题：“今年的年会是在新冠疫情的余波之中召开的，这赋予了本届论坛特别的意义。今年的博鳌亚洲论坛 为与会的领导人们提供了一个难得的机会，能够以面对面会谈的方式探讨当前最为紧迫的问题。从经济复苏、疫苗普及、减贫、气候变化到可持续发展的未来……这些挑战已经容不得我们再有任何拖延了。在过去20年间，博鳌亚洲论坛一直在与时俱进，展望未来，博鳌的目标是将其足迹扩展到亚洲之外，且涵盖的范围更加广泛。创新、卫生、文化、教育、媒体这五大新领域，我们会努力实现。作为理事会主席，我对未来20年论坛的辉煌与成功充满信心。”

为了迎接博鳌亚洲论坛成立20周年，潘基文特别为博鳌撰写了文章，题目是《为了亚洲和世界共同的未来》。他在文中指出“亘古不变的，是变化本身。博鳌亚洲论坛处在不断的变化中，并将持续变革以应对新的挑战。不变的，也包括合作的力量。只有密切合作、互利共赢，亚洲和世界的共同未来才得以保障。过去20年如此，未来更长时间也是一样。

潘基文：“为了亚洲和世界共同的未来。”

(责编：赵超、吕骞)