阳春三月，海南博鳌，海阔天高。博鳌亚洲论坛2021年年会于4月18日至21日在这里举行。在世界经济遭遇重重困难之际，全球政商学界代表聚首今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议，感受中国开放温度，共论亚洲发展前景，把脉全球经济走向。

3年前，习近平主席在博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式上发出时代强音：各国要顺应时代潮流，坚持开放共赢，勇于变革创新，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进；中国将坚持改革开放不动摇，继续推出扩大开放新的重大举措，同亚洲和世界各国一道，共创亚洲和世界的美好未来；中国开放的大门不会关闭，只会越开越大！

3年前铿锵有力的宣示，勾勒出中国扩大开放的宏伟蓝图；3年里有力的政策举措和务实的行动，正将中国扩大开放的精彩成果逐渐呈现在世人眼前，并惠及国际社会。

重信守诺 开放永不止步

言必信，行必果。中国开放的大门越开越大。

3年来，对外开放政策接连出台，深化改革举措逐条落地，涵盖放宽市场准入、改善投资环境、加强知识产权保护、主动扩大进口等多个方面。

取消银行、证券、基金、期货、人身险领域的外资持股比例限制，大幅扩大外资金融机构业务范围，持续提高资本市场双向开放程度……中国金融业开放力度之大、速度之快，举世瞩目。2020年1月16日，中国首家外资独资保险机构安联（中国）保险控股有限公司在上海开业，标志着中国金融业对外开放迈出重要一步。

市场准入大幅度放宽，吸引了众多外资机构纷纷布局中国市场。这一可喜的变化发生在许多行业。

作为中国首个外商独资新能源汽车项目，特斯拉上海超级工厂一期工程在2019年实现当年开工、当年投产、当年交付。特斯拉CEO马斯克感叹，这是“令人惊叹的上海速度和全球汽车制造的新纪录”。

2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制；2020年取消商用车外资股比限制……“上海速度”背后，中国汽车制造业正以开放谋共赢。

开放的大门越开越大，投资环境也不断优化。2020年1月1日开始施行的《外商投资法》，明确内外资企业一视同仁、平等对待，还针对外国投资者普遍关心的知识产权保护、技术转让等问题作出了明确的保护规定。以立法回应外资企业关切，让国际社会深刻感受到了中国推动构建高水平开放型经济新体制的决心和诚意。

管理体制改革持续深化，取消外资逐案审批制，全国所有地级及以上城市开展外商投资企业注册登记……如今的中国市场，投资活动更便利，服务体系更健全，权益保护更有效，已经连续两年跻身全球营商环境改善最快的前10个经济体之列。

3年来，中国主动扩大进口，成功举办3届进博会，众多参展外企因此喜获大单。当全球经济深陷迷雾，“四叶草”里的火热交易如同一盏明灯点亮了世界。稳步攀升的历届进博会累计意向成交额证明：即使世界经济遭遇重重困难，中国市场依然是值得各国企业信赖的“避风港”。

海南之变 孕育世界机遇

今年年会，时逢博鳌亚洲论坛20周年，也是启动海南自贸港建设后的首个年会。20年前，博鳌架起了一座让海南走向世界的桥梁，20年后，海南肩负成为新时代全面深化改革开放新标杆的历史使命，迎来了新的发展机遇。

自贸港政策的“力量”有多大？从一张清单可见一斑：3月23日，海南一龄医疗产业发展有限公司申报进口的首票“零关税”低温理疗箱获通关放行，货值358万元、减免税款约83万元。

自贸港政策的“温度”有多暖？从一粒药品可以感知：用于治疗基因突变的创新药品普拉替尼胶囊，成为博鳌乐城国际医疗旅游先行区首个当月与国外同步落地的全球新药。患者不出国门，就能获得国际新药的治疗。

如今，海南自贸港已挂牌11个重点园区，洋浦保税港区率先实施“一线”放开、“二线”管住的进出口管理制度，离岛免税日均销售额超过1.2亿元，市场主体突破120万户……

探索放宽个人跨境交易政策、支持符合条件的海南企业首发上市、设立银行业准入事项快速通道……央行等四部门近日共同发布《关于金融支持海南全面深化改革开放的意见》，提出33条具体措施，海南自贸港建设再聚新动能。

4月10日，海南自贸港第十二批5项制度创新案例集中发布，推出了一批以市县申报为主的制度创新案例，海南自贸港建设再添新成果。

潮起海南，孕育的是可以让世界共享的广阔机遇。

2018年以来的3年时间里，海南累计实际使用外资52.7亿美元，超过海南建省办经济特区前30年实际使用外资总量（96.07亿美元）的一半以上。3年来，共有来自89个国家和地区的投资者在海南投资兴业，新设外商投资企业数量快速增长，累计达1510家。

一批关键政策落地实施，各类要素加快集聚，产业结构持续优化，政策红利逐步释放……站在时代浪潮前沿，海南正在以“巨变”彰显中国矢志不渝扩大开放的决心和成果。

如约相聚 直面全球挑战

当今世界正在经历新一轮大发展大变革大调整，全球面临的不稳定不确定因素依然很多。历史经验告诉我们：相通则共进，相闭则各退。博鳌亚洲论坛正是促进各方相通共进的理想之地。

“20年来，博鳌亚洲论坛所做的一切，就是为了发展、促进发展、服务发展。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说。

从2001年成立、2002年举办首届年会，到即将召开的2021年年会，20年来，博鳌亚洲论坛不断发展壮大并取得丰硕成果，已成为国际社会集体应对挑战的重要对话平台。从促进亚洲经济一体化，到为亚洲和世界发展凝聚正能量，应挑战、谋发展、促合作始终贯穿论坛活动。

柬埔寨外交和国际合作部副国务秘书索索肯说：“博鳌亚洲论坛是一个探讨和制定应对全球挑战的方案、推动全球化、贸易和投资自由化以及民心相通的重要平台，也是一个从亚洲视角讨论、分享和回应国际事务、促进亚洲内部团结认同、推动区域内外持久和平与共同繁荣的中心舞台。”

当前，国际矛盾与纷争增多，全球性挑战更加突出，世界各国亟需凝聚发展共识、重塑增长信心，加强全球治理比以往任何时候都更加重要和迫切。今年年会的主题设为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”，正是紧扣时代主题和国际社会诉求。各国政商精英聚首博鳌，共同探讨开放、创新、合作、繁荣路径，必将为全球经济复苏增长创造新机遇、增添新动力，让共同繁荣之路越走越宽广。（来源：经济日报）

(责编：赵超、吕骞)