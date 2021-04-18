法国专家：博鳌亚洲论坛走过了成功的二十年
博鳌亚洲论坛2021年会18日起开始在海南省博鳌举行。受邀参加年会的法国“桥”智库主席周瑞先生在接受总台记者专访时表示，博鳌亚洲论坛走过了成功的二十年。
周瑞先生从2018年起每年受邀参加“博鳌亚洲论坛”年会。受新冠肺炎疫情影响，2020年博鳌亚洲论坛年会未能举行。周瑞先生认为，今年论坛年会的如期举办本身就是一个成功。“我很高兴博鳌亚洲论坛年会能够重新举办，因为新冠肺炎疫情使得2020年年会未能举行。今年的年会将以混合方式举行，也就是说有人在海南参会，也有一些人像我一样通过视频方式参会。但这已经是第一个成功。第二，交流可以说是博鳌论坛的力量和财富。对于那些有幸到海南参会的人来说，因为新冠肺炎疫情而中断的人与人之间的交流将能够重新开始。”
博鳌亚洲论坛首届年会于2001年举行，今年恰逢论坛年会二十周年。一直关注论坛发展的周瑞先生认为，博鳌亚洲论坛走过了成功的二十年，“我认为，证明一个论坛的成功，在于它扩大了自己的视野、丰富了自己的任务和角色，拓宽了能力范围，倾听者和参与者也越来越多。20年前，博鳌论坛成立时的初衷是为了推动亚洲经济融合。那之后，亚洲融合程度大大加深。今天，博鳌论坛的任务是确保亚洲融入世界经济，确保世界经济一体化。”
今年的博鳌亚洲论坛年会主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”，共下设 “解读中国”、“把握世界变局和亚洲的发展大势”、“一带一路合作”、“拥抱产业变革”、“与新技术共舞”和“共享发展”等六大板块。周瑞先生认为，年会内容的扩展表明博鳌亚洲论坛运作良好。今天，对关注亚洲和世界经济的人而言，参加博鳌亚洲论坛已经成为必不可少的日程。
尽管博鳌亚洲论坛由29个亚太地区国家共同发起，但历经二十年发展，越来越多来自区域外的国家政府、工商界和学术界重要人士每年都会来到博鳌。周瑞先生表示，他很高兴作为法国的智库专家与会，并认为博鳌未来还会吸引更多世界其他地区人士。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国证券业协会：从三方面注入金融力量 推动绿色金融行动方案
- 人民网北京4月18日电 （记者李彤）记者从中国证券业协会获悉，4月16日中国证券业协会绿色证券委员会在贵阳召开专题会，就证券行业如何发挥金融力量，助力“碳达峰、碳中和”目标的实现展开积极研讨。中国证券业协会执行副会长安青松表示，要着力推进三方面工作，为实现“30·60目标”做出行业应有的贡献。…
相关新闻
- 评论
- 关注