人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

法国专家：博鳌亚洲论坛走过了成功的二十年

贾延宁
2021年04月18日12:28 | 来源：央视网
小字号

博鳌亚洲论坛2021年会18日起开始在海南省博鳌举行。受邀参加年会的法国“桥”智库主席周瑞先生在接受总台记者专访时表示，博鳌亚洲论坛走过了成功的二十年。

周瑞先生从2018年起每年受邀参加“博鳌亚洲论坛”年会。受新冠肺炎疫情影响，2020年博鳌亚洲论坛年会未能举行。周瑞先生认为，今年论坛年会的如期举办本身就是一个成功。“我很高兴博鳌亚洲论坛年会能够重新举办，因为新冠肺炎疫情使得2020年年会未能举行。今年的年会将以混合方式举行，也就是说有人在海南参会，也有一些人像我一样通过视频方式参会。但这已经是第一个成功。第二，交流可以说是博鳌论坛的力量和财富。对于那些有幸到海南参会的人来说，因为新冠肺炎疫情而中断的人与人之间的交流将能够重新开始。”

博鳌亚洲论坛首届年会于2001年举行，今年恰逢论坛年会二十周年。一直关注论坛发展的周瑞先生认为，博鳌亚洲论坛走过了成功的二十年，“我认为，证明一个论坛的成功，在于它扩大了自己的视野、丰富了自己的任务和角色，拓宽了能力范围，倾听者和参与者也越来越多。20年前，博鳌论坛成立时的初衷是为了推动亚洲经济融合。那之后，亚洲融合程度大大加深。今天，博鳌论坛的任务是确保亚洲融入世界经济，确保世界经济一体化。”

今年的博鳌亚洲论坛年会主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”，共下设 “解读中国”、“把握世界变局和亚洲的发展大势”、“一带一路合作”、“拥抱产业变革”、“与新技术共舞”和“共享发展”等六大板块。周瑞先生认为，年会内容的扩展表明博鳌亚洲论坛运作良好。今天，对关注亚洲和世界经济的人而言，参加博鳌亚洲论坛已经成为必不可少的日程。

尽管博鳌亚洲论坛由29个亚太地区国家共同发起，但历经二十年发展，越来越多来自区域外的国家政府、工商界和学术界重要人士每年都会来到博鳌。周瑞先生表示，他很高兴作为法国的智库专家与会，并认为博鳌未来还会吸引更多世界其他地区人士。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国证券业协会：从三方面注入金融力量 推动绿色金融行动方案
　　人民网北京4月18日电 （记者李彤）记者从中国证券业协会获悉，4月16日中国证券业协会绿色证券委员会在贵阳召开专题会，就证券行业如何发挥金融力量，助力“碳达峰、碳中和”目标的实现展开积极研讨。中国证券业协会执行副会长安青松表示，要着力推进三方面工作，为实现“30·60目标”做出行业应有的贡献。…
中美气候变化磋商在上海举行
　　4月15日至17日，中国气候变化事务特使解振华同美国总统气候问题特使约翰·克里在上海举行会谈。生态环境部供图。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部