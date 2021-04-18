贾延宁

博鳌亚洲论坛2021年会18日起开始在海南省博鳌举行。受邀参加年会的法国“桥”智库主席周瑞先生在接受总台记者专访时表示，博鳌亚洲论坛走过了成功的二十年。

周瑞先生从2018年起每年受邀参加“博鳌亚洲论坛”年会。受新冠肺炎疫情影响，2020年博鳌亚洲论坛年会未能举行。周瑞先生认为，今年论坛年会的如期举办本身就是一个成功。“我很高兴博鳌亚洲论坛年会能够重新举办，因为新冠肺炎疫情使得2020年年会未能举行。今年的年会将以混合方式举行，也就是说有人在海南参会，也有一些人像我一样通过视频方式参会。但这已经是第一个成功。第二，交流可以说是博鳌论坛的力量和财富。对于那些有幸到海南参会的人来说，因为新冠肺炎疫情而中断的人与人之间的交流将能够重新开始。”

博鳌亚洲论坛首届年会于2001年举行，今年恰逢论坛年会二十周年。一直关注论坛发展的周瑞先生认为，博鳌亚洲论坛走过了成功的二十年，“我认为，证明一个论坛的成功，在于它扩大了自己的视野、丰富了自己的任务和角色，拓宽了能力范围，倾听者和参与者也越来越多。20年前，博鳌论坛成立时的初衷是为了推动亚洲经济融合。那之后，亚洲融合程度大大加深。今天，博鳌论坛的任务是确保亚洲融入世界经济，确保世界经济一体化。”

今年的博鳌亚洲论坛年会主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏一带一路强音”，共下设 “解读中国”、“把握世界变局和亚洲的发展大势”、“一带一路合作”、“拥抱产业变革”、“与新技术共舞”和“共享发展”等六大板块。周瑞先生认为，年会内容的扩展表明博鳌亚洲论坛运作良好。今天，对关注亚洲和世界经济的人而言，参加博鳌亚洲论坛已经成为必不可少的日程。

尽管博鳌亚洲论坛由29个亚太地区国家共同发起，但历经二十年发展，越来越多来自区域外的国家政府、工商界和学术界重要人士每年都会来到博鳌。周瑞先生表示，他很高兴作为法国的智库专家与会，并认为博鳌未来还会吸引更多世界其他地区人士。

(责编：赵超、吕骞)