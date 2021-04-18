王培琳

四月十七日，在琼海市博鳌镇，“数字人民币支付”已经在多个商业场景应用。图为商店店主展示“数字人民币支付”二维码。海南日报记者 袁琛 摄

4月17日下午，记者在琼海市博鳌镇看到，“支持数字人民币支付”标语已经在多个商业场景应用。某特产超市店主徐明说，试用了一段时间的数字人民币支付，感觉很方便，即使离线状态也可使用。

据了解，2020年底数字人民币第二批试点工作在海南正式启动，海南也是唯一全省试点数字人民币的地区。

目前，琼海共开通支持数字人民币消费的商户门店1200余家，该市充分利用博鳌独特的生态资源优势和区位经济条件，重点围绕博鳌各大酒店、商超以及博鳌乐城国际医疗旅游先行区积极拓展B端商户和C端用户，各试点商业银行在博鳌镇共开通支持数字人民币消费的商户门店70余家。

借助博鳌亚洲论坛2021年年会，博鳌国宾馆、博鳌和悦酒店、博鳌机场和博鳌乐城逸和康养度假酒店等多地开展场景建设，利用论坛国际影响力，在博鳌这个对外窗口展现中国科技叠加金融的成果。

目前，我省数字人民币支付还处于试点阶段，使用用户须进行白名单申请，下载数字人民币APP后即可使用。

据介绍，随着数字人民币试点工作的不断推开，地方政府、人民银行和相关机构多方发力，共促数字人民币生态建设，陆续推出数字人民币支付“消费满减”“红包”等优惠活动，进一步提升数字人民币的使用频率以及存量用户的活跃度。工行、农行、中行、建行以及交行、邮储银行六大行等运营机构也积极向更广泛的客户群推广数字人民币钱包。

(责编：赵超、吕骞)