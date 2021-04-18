今年是博鳌亚洲论坛成立20周年。作为当今世界最具影响力的论坛峰会之一，博鳌亚洲论坛以其独特的魅力光彩和难以复制的区域特色，已成为亚洲以及世界各国凝聚共识、交流思想、重塑信心、阐述主张、扩大合作、共谋发展的高层次对话平台和世界大变局背景下广受政商学界欢迎、备受全球媒体瞩目的国际公共产品。

博鳌亚洲论坛为世界经济复苏注入信心和动力。后疫情时代，加快推动经济复苏增长、全面恢复正常社会秩序是各个国家面临的最紧迫事项。我国疫情防控已取得重大战略成果，2020年是全球主要经济体中唯一实现经济正增长的，今年一季度经济延续强劲复苏态势，GDP更是实现了高达18.3%同比增速，预计2021年对世界经济增长贡献率将超过1/3。博鳌亚洲论坛是在中国抗疫取得阶段性胜利和中国经济取得稳健复苏背景下召开的世界范围内首个以线下会议为主的大型国际会议，通过面对面的抗疫经验分享和高质量建设性对话，将向全球各国传递更多积极信号和坚定信心，为后疫情时代世界经济社会复苏贡献智慧和力量。

博鳌亚洲论坛向世界展示疫后亚洲发展新愿景。得益于防控措施的有力有效和纾困政策的及时对症，多数亚洲国家正在加速摆脱疫情对经济的负面冲击，复工复产有序推进，经济增速由负转正，复苏前景乐观。市场普遍预计，大部分亚洲国家将在2021年年底前恢复至疫情前的产出水平。亚洲是当今世界最具活力和潜力的地区没有变，亚洲是当今世界经济增长发动机没有变。博鳌亚洲论坛作为立足亚洲、面向世界的机制性多边对话平台，充分尊重各国主权、充分倾听各国意见、充分重视各国主张，通过线上线下真诚交流和坦诚沟通，为推动亚洲深化融合发展贡献“博鳌主张”，为解决亚洲发展难题贡献“博鳌路径”，为描绘充满活力的亚洲发展新愿景贡献“博鳌智慧”，不仅符合亚洲人民根本利益，而且是国际社会的共同期待。

博鳌亚洲论坛向世界提供全球经济治理“亚洲方案”。诚然，疫情在一定程度上扩大了全球治理领域的“治理赤字”，导致国际矛盾与利益纷争显著增多，甚至零和思维论调和冷战脱钩体系一度甚嚣尘上，国与国之间信任合作基础遭到较大程度侵蚀。面对国际政治经济格局演变的巨大不确定性，加强和完善全球治理体系比以往任何时候都更加重要和更加迫切。中国政府从推动构建人类命运共同体高度，明确提出要坚持共商共建共享的全球治理观，全球事务由各国人民商量着办。博鳌亚洲论坛秉持人类命运共同体理念，摒弃冷战思维、零和博弈思维以及弱肉强食的丛林法则，搭建共同发展、互利共赢发展平台，通过对话沟通增进战略互信，减少相互猜疑，展现出世界大变局背景下亚洲国家尊重差异、追求共性、同舟共济的互利共赢的共同意愿，为共建亚洲命运共同体注入澎湃力量。

博鳌亚洲论坛向世界彰显中国主动改革开放决心。改革开放是过去40多年中国最精彩、最绚丽的故事。在新的历史起点上，中国改革将再深化，中国开放将再扩大。区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)是亚洲参与成员最多、规模最大的区域贸易安排，中国已率先完成RCEP核准程序，充分体现了当前中国对内推动更深层次改革，对外促进更高水平开放以及更积极参与亚太地区产业链供应链一体化建设的信心和决心。今年博鳌亚洲论坛年会新增“解读中国”和“‘一带一路’合作”两个板块，凸显出中国坚守共赢初心、欢迎各国分享中国改革“红利”、搭乘中国开放“快车”的包容姿态。海南具有成为全国改革开放试验田的独特优势，在我国改革开放和社会主义现代化建设大局中具有特殊地位和重要作用，蕴藏着巨大潜力和无限可能性。新时代，在海南建设自由贸易港，是党中央着眼于国内国际两个大局、为推动中国特色社会主义创新发展作出的一个重大战略决策，是我国新时代改革开放进程中的一件大事。今年博鳌亚洲论坛年会具有重要的时代意义和深远的现实意义，不仅可以为提高海南自由贸易港国际知名度提供重要平台，而且也向全世界宣示海南自由贸易港实施更高水平的投资贸易自由化政策制度的强大信念。

开放包容的中国需要博鳌亚洲论坛，共同繁荣的亚洲需要博鳌亚洲论坛，稳健复苏的世界更需要博鳌亚洲论坛，相信新时期的博鳌亚洲论坛必将为世界经济复苏注入强大动力，必将成功向世界展示疫后亚洲发展的新愿景，必将成功向世界提供全球经济治理的“亚洲方案”。

(作者：金瑞庭，系中国宏观经济研究院副研究员)

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