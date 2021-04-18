椰风暖人，春花绽放，南海之滨的东屿岛喜迎八方宾客。

4月18日至21日，主题为“世界大变局：共襄全球治理盛举 合奏‘一带一路’强音”的博鳌亚洲论坛2021年年会将在海南博鳌举行。

记者从博鳌亚洲论坛秘书处了解到，共有来自55个国家和地区的约2000名代表与会，来自18个国家和地区的164家媒体机构约1300名记者前来报道年会。数十位外国领导人、前政要和国际组织负责人将在线参会。

本届年会的议题既有继承又有创新，将设“解读中国”“把握世界变局”“一带一路合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”“共享发展”等六大板块，共有60多场活动，涵盖中国新发展格局、金融开放、碳中和、数字经济和可持续发展等诸多热点议题。

这是一次精心准备的盛会。

承担论坛年会服务保障工作的中远海运集团新建了博鳌亚洲论坛公园，并对博鳌亚洲论坛大酒店和国际会议中心进行提质改造。博鳌亚洲论坛公园原址是一座废弃的小渔村，建设过程中，通过现场踏勘与留存历史图片资料，村落的记忆得以还原，充分展现海南本土乡村的自然风貌。

自2020年10月起，会议服务保障方就提前采购花种、花苗，精心养护的12万盆鲜花将在年会期间达到盛花期。

据海南省外事办公室主任王胜介绍，今年，海南省各院校选拔出61名学生志愿者，将负责重要参会嘉宾迎送及引导工作。会议期间，这些经过精心培训的志愿者将身着靓丽海南黎锦旗袍、头戴黎族传统银饰，为与会嘉宾提供服务。

这是一次安全负责的盛会。

确保防疫安全，是年会服务保障工作的重中之重。海口美兰国际机场出口处，醒目摆放着免费医用口罩。无论是在主会场还是新闻中心，所有出入口都放置有免洗手消毒液、体温计和酒精棉片等。

王胜说，截至目前，参与年会接待的服务人员接种两剂新冠疫苗的达2327人次，用于指导具体防疫工作的措施多达100余项，为年会储备的防疫物资共26类14万多件。在会议酒店和会场出入口，共布置20多台测温机器人、设置2580个自助餐隔挡。

这是一次凝聚信心的盛会。

得益于东道国中国对疫情的有力防控，本届年会将成为今年世界上首个以线下会议为主的大型国际会议。亚洲基础设施投资银行行长金立群在接受本报记者采访时表示，这彰显出中国在不确定的外部环境中继续推动国际合作的愿望和决心。

波士顿咨询公司全球主席汉斯—保罗·博克纳对本报记者表示，中国有效控制住疫情，为世界其他国家提供了宝贵经验。论坛年会如期召开，是中国疫情防控效果显著的明证，必将为全球发展注入信心。

金砖国家开发银行副行长、首席财务官莱斯利·马斯多普对本报记者表示，任何一个国家都不能独自应对疫情带来的危机。在保护主义抬头之际，本届年会将为各方推动经济全球化、加强多边合作提供宝贵机遇。

(责编：赵超、吕骞)