白波

博鳌亚洲论坛2021年年会4月18日开幕。当天上午，年会举行首场新闻发布会并发布两份旗舰报告《可持续发展的亚洲与世界》和《亚洲经济前景与一体化进程》。

在《可持续发展的亚洲与世界》报告中，报告通过分析中国、印度、印度尼西亚、日本、哈萨克斯坦、韩国、马来西亚、巴基斯坦、卡特尔、沙特阿拉伯、新加坡、泰国、越南等若干有区域代表性的亚洲国家发展表现，认为卫生健康、基础设施、绿色转型和数字鸿沟是制约当前亚洲经济可持续复苏的重要瓶颈。在各国财力和资源都十分有限的情况下，政府需要有重点地行动，解决好卫生健康、基础设施、绿色和数字四大发展赤字并有效连动，有力释放发展潜力，推动实现多个可持续发展目标。

报告认为，在卫生健康赤字方面，由于政府财政能力不足或规划不合理，许多亚洲经济体面临医疗资累短缺，对传染病准备不足的困境。当前，在亚洲这样一个人口众多的大陆上迅速分发和接种疫苗的任务艰巨。应提升卫生服务体系的可及性、公平性和反应性；加大卫生健康基础设施投入；考虑建立应对重大疫情或突发公共卫生事件的储备；发展健康产业，抓住数字卫生和数字健康领域的机遇；加强各国卫生健康的微观治理。

在基础设施赤字方面，需要加强硬件与软件基础设施的韧性，更好地支撑区域内经济活动和供应链稳定。有计划地建设更多能够抵御灾害和气候变化的基础设施，加大数字基础设施投入。加强跨境基础设施互联互通，支持新型基础设施建设。营造更公平、公正、非歧视的市场环境，落实好包括去年底签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在内的自由贸易协定，进一步利用好电子商务与自动化等新兴技术和业态。

在绿色赤字方面，随着经济快速发展，亚洲国家的二氧化碳排放快速上升，许多国家面临着严重的环境和气候风险，以及适应和缓解气候变化压力的挑战。中、日、韩等亚洲国家领导人在2020年做出碳中和的目标承诺，受到国际社会广泛赞誉。在产业转型、技术进步和融资改革等方面，政府需要拿出切实可行的行动路线图。政府应激励社会不同部门朝着绿色发展方向前进，把激励架构分解到地方政府层面并加以落实。创造更多绿色就业岗位。制定更有雄心的国家自主减排贡献目标。进一步加强气候领域的技术研究与创新。

在数字赤字方面，亚洲经济体间的数字不平等切实存在，顶尖的数字技术企业在地理上高度集中，如何缩小亚洲各经济体之间的数字鸿沟，是目前亚洲面临的最大挑战之一。抓住疫情机遇促进数字经济加速发展。数字技术的应用仍有很大提升空间；推动社会管理和城市建设向数字化、智能化方向发展；推动数字普惠金融发展；促进数字经济主体公平竞争。

报告认为，为实现联合国秘书长古特雷斯提出的“重建更美未来”，国际社会需要坚持多边主义，携手合作应对新冠疫情的负面冲击，缩小四大发展赤字，解决好全球“治理赤字”。全球应加快疫苗接种，公平分配疫苗，建立防疫健康信息互认机制，为经济加快复打下坚实基础；推动落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，实现2030年应对气候变化国家自主贡献目标；促进包括共建“一带一路”倡议在内的区域和国际发展议程有效对接、协同增效；推进各类自由贸易协定的有效落实和标准提升；鼓励科技创新合作，激发数字经济发展活力；发挥好全球治理平台与国际机构的重要作用。

报告指出，面对疫情，亚洲各国为强化卫生健康体系，稳定全球供应链，引领贸易和投资复苏付出了无法想象的巨大努力。东盟加中日韩、上合组织、海合会等区域合作平台，以及亚行、亚投行等国际机构，提出了很多区域性倡议，为抗击疫情、加强互联互通、促进绿色转型和打造数字经济提供了资金和技术支持。亚洲将成为全球可持续复苏的重要引擎，与其他国家和地区携手战胜疫情，解决发展赤字，促进经济融合；加大与其他地区发展中国家合作，加强经验分享，共促能力建设；积极参与国际规则与秩序重塑，推动构建人类命运共同体。

(责编：赵超、吕骞)