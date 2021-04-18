人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

博鳌论坛发布旗舰报告！涉及这些方面

白波
2021年04月18日12:38 | 来源：北京日报
小字号

博鳌亚洲论坛2021年年会4月18日开幕。当天上午，年会举行首场新闻发布会并发布两份旗舰报告《可持续发展的亚洲与世界》和《亚洲经济前景与一体化进程》。

在《可持续发展的亚洲与世界》报告中，报告通过分析中国、印度、印度尼西亚、日本、哈萨克斯坦、韩国、马来西亚、巴基斯坦、卡特尔、沙特阿拉伯、新加坡、泰国、越南等若干有区域代表性的亚洲国家发展表现，认为卫生健康、基础设施、绿色转型和数字鸿沟是制约当前亚洲经济可持续复苏的重要瓶颈。在各国财力和资源都十分有限的情况下，政府需要有重点地行动，解决好卫生健康、基础设施、绿色和数字四大发展赤字并有效连动，有力释放发展潜力，推动实现多个可持续发展目标。

报告认为，在卫生健康赤字方面，由于政府财政能力不足或规划不合理，许多亚洲经济体面临医疗资累短缺，对传染病准备不足的困境。当前，在亚洲这样一个人口众多的大陆上迅速分发和接种疫苗的任务艰巨。应提升卫生服务体系的可及性、公平性和反应性；加大卫生健康基础设施投入；考虑建立应对重大疫情或突发公共卫生事件的储备；发展健康产业，抓住数字卫生和数字健康领域的机遇；加强各国卫生健康的微观治理。

在基础设施赤字方面，需要加强硬件与软件基础设施的韧性，更好地支撑区域内经济活动和供应链稳定。有计划地建设更多能够抵御灾害和气候变化的基础设施，加大数字基础设施投入。加强跨境基础设施互联互通，支持新型基础设施建设。营造更公平、公正、非歧视的市场环境，落实好包括去年底签署的区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）在内的自由贸易协定，进一步利用好电子商务与自动化等新兴技术和业态。

在绿色赤字方面，随着经济快速发展，亚洲国家的二氧化碳排放快速上升，许多国家面临着严重的环境和气候风险，以及适应和缓解气候变化压力的挑战。中、日、韩等亚洲国家领导人在2020年做出碳中和的目标承诺，受到国际社会广泛赞誉。在产业转型、技术进步和融资改革等方面，政府需要拿出切实可行的行动路线图。政府应激励社会不同部门朝着绿色发展方向前进，把激励架构分解到地方政府层面并加以落实。创造更多绿色就业岗位。制定更有雄心的国家自主减排贡献目标。进一步加强气候领域的技术研究与创新。

在数字赤字方面，亚洲经济体间的数字不平等切实存在，顶尖的数字技术企业在地理上高度集中，如何缩小亚洲各经济体之间的数字鸿沟，是目前亚洲面临的最大挑战之一。抓住疫情机遇促进数字经济加速发展。数字技术的应用仍有很大提升空间；推动社会管理和城市建设向数字化、智能化方向发展；推动数字普惠金融发展；促进数字经济主体公平竞争。

报告认为，为实现联合国秘书长古特雷斯提出的“重建更美未来”，国际社会需要坚持多边主义，携手合作应对新冠疫情的负面冲击，缩小四大发展赤字，解决好全球“治理赤字”。全球应加快疫苗接种，公平分配疫苗，建立防疫健康信息互认机制，为经济加快复打下坚实基础；推动落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》，实现2030年应对气候变化国家自主贡献目标；促进包括共建“一带一路”倡议在内的区域和国际发展议程有效对接、协同增效；推进各类自由贸易协定的有效落实和标准提升；鼓励科技创新合作，激发数字经济发展活力；发挥好全球治理平台与国际机构的重要作用。

报告指出，面对疫情，亚洲各国为强化卫生健康体系，稳定全球供应链，引领贸易和投资复苏付出了无法想象的巨大努力。东盟加中日韩、上合组织、海合会等区域合作平台，以及亚行、亚投行等国际机构，提出了很多区域性倡议，为抗击疫情、加强互联互通、促进绿色转型和打造数字经济提供了资金和技术支持。亚洲将成为全球可持续复苏的重要引擎，与其他国家和地区携手战胜疫情，解决发展赤字，促进经济融合；加大与其他地区发展中国家合作，加强经验分享，共促能力建设；积极参与国际规则与秩序重塑，推动构建人类命运共同体。

(责编：赵超、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
中国证券业协会：从三方面注入金融力量 推动绿色金融行动方案
　　人民网北京4月18日电 （记者李彤）记者从中国证券业协会获悉，4月16日中国证券业协会绿色证券委员会在贵阳召开专题会，就证券行业如何发挥金融力量，助力“碳达峰、碳中和”目标的实现展开积极研讨。中国证券业协会执行副会长安青松表示，要着力推进三方面工作，为实现“30·60目标”做出行业应有的贡献。…
中美气候变化磋商在上海举行
　　4月15日至17日，中国气候变化事务特使解振华同美国总统气候问题特使约翰·克里在上海举行会谈。生态环境部供图。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部