李曦子

世界进入“博鳌时间”。

4月18日至21日，博鳌亚洲论坛2021年年会在海南博鳌举办。

今年是论坛成立20周年。从默默无闻的小渔村，到成为具有世界影响力的高层次对话平台，20年来，博鳌亚洲论坛在凝聚亚洲共识、促进各方合作和提升亚洲影响力方面发挥了重要作用。

当今世界正处于百年未有之大变局，新冠肺炎疫情加剧国际形势的不确定性和不稳定性，也凸显了全球治理体系的部分失灵。作为今年全球首个以线下会议为主的大型国际会议，本届论坛以“世界大变局：共襄全球治理盛举，合奏‘一带一路’强音”为主题，邀请全球政商学届人士共同讨论如何在变局中实现共同发展。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东指出，2021年年会的首要任务是在确保防疫安全的前提下，帮助亚洲乃至世界各国凝聚发展共识、重塑增长信心。

新增解读中国和“一带一路”板块

据悉，今年年会预计参与人数将达2000人左右，约有63场活动，其中包括发布会3场、分论坛44场、对话会4场、圆桌会7场等。

年会设置了“解读中国”“把握世界变局和亚洲的发展大势”“‘一带一路’合作”“拥抱产业变革”“与新技术共舞”“共享发展”等六大板块。

值得注意的是，“解读中国”和“‘一带一路’合作”是应各方普遍希望加深对中国的了解和认识而新增的板块。

“解读中国”板块拟深入探讨中国发展走势及其对世界经济复苏的影响，“‘一带一路’合作”板块则希望以“一带一路”合作为例，探讨加强国际合作和全球治理中面临的机遇与挑战。

除此之外，今年分论坛还将继续聚焦全球经济展望、WTO改革、全球贸易、金融合作、绿色发展等主题，并就碳中和、老龄化、新冠肺炎疫苗、数字经济、“后疫情时代”的人工智能、工业互联网发展、科技进步等热点议题进行探讨。

论坛希望通过对这些议题的探讨，共同为“后疫情时代”的科技进步、行业转型和社会管理把脉问诊。

近年来，论坛还注意提供更多的研究成果，为区域和世界发展提供智力支持。2020年，论坛发布了《亚洲经济前景及一体化进程2020年度报告》以及涉及金融、减贫、创新、疫情等主题的多个报告。今年，论坛还将发布《亚洲经济前景及一体化进程》《可持续发展的亚洲与世界》等报告。

为全球治理提供中国智慧

新冠肺炎疫情暴发后，亚洲各国经济受到巨大冲击，中国由于采取果断措施迅速控制住了疫情，不仅及时重启经济，并完成了脱贫攻坚任务、顺利开启“十四五”规划实施等工作，中国经验和中国智慧受到各方关注。

今年年会，中国领导人将出席开幕大会，并将参加中美企业家座谈会等一系列重要活动。博鳌亚洲论坛成立20年来，中国领导人出席论坛历届年会，阐述中国主张，发出中国声音。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东此前曾指出，在纷繁复杂的国际形势下，只有以发展的眼光，维护和践行多边主义，加强和完善全球治理，才能有效应对全球性挑战，确保各国共享发展成果。

对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川在接受《国际金融报》记者采访时表示，中国以国内经济循环为主体，发挥国内大循环的主导作用，并且在扩大和提高对外开放水平的过程中，为稳定世界经济注入新的动力。

“中国不能因为外部环境的剧烈变化而放慢对外开放的脚步。因为中国作为疫情防控较好的国家，同时也是经济相对稳定的大型经济体，如果中国在这种全球变局中不能够成为稳定经济全球化的重要支撑力量，那么经济全球化将会迅速的发生逆转。”

桑百川表示，中国必须要坚定地扩大对外开放，用更高水平的开放理念推动全面开放型经济体系的建设。另外在外部经济环境剧烈变化的情况下，中国应该持续深化改革，为经济的高质量发展提供制度保障。

“一带一路”助力全球经济复苏

2013年中国提出“一带一路”倡议后，共建“一带一路”成为各国合作共赢生动范例。随之，“一带一路”也成为博鳌亚洲论坛的热词，无论是“‘一带一路’最能提振信心”的经济报告，还是“‘一带一路’：为全球化‘修路’”的论坛研讨，都为走共同发展道路“指路”。

在经济全球化遭遇逆流、新冠疫情重创人类社会的当下，“一带一路”不仅有效促进了亚洲及毗连地区的经济复苏，展现了亚洲国家促进国际合作的决心，为完善全球治理提供了一个“亚洲视角”，也为促进全球经济复苏、盘活地区经济循环提供了重要平台和渠道注入动力。

截至目前，中国已与138个国家、31个国际组织签署201份共建“一带一路”合作文件，各方面工作取得积极进展。

桑百川告诉《国际金融报》记者，中国在“一带一路”建设中发挥着主体作用。中国在加强与“一带一路”国家经贸合作持续推进，在推动政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通这“五通”过程中，有效地维护经济贸易的自由化和便利化，促进开放型世界经济体系建设。

“中国与‘一带一路’国家的贸易投资合作已经取得了重要的进展。未来，在向‘一带一路’沿线国家提供更多公共产品的过程中，也会对他们的工业化进程、贸易能力的提升和对外投资能力的建设起到巨大促进作用。只有这样，中国才能和更多的国家一起，在开放的经济下实现互利共赢，才能够保障各个国家在共同发展的过程中，成为世界经济继续前行的重要支撑力量。”桑百川说。（来源：国际金融报）

(责编：赵超、吕骞)