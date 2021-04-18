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中国证券业协会：从三方面注入金融力量 推动绿色金融行动方案

2021年04月18日13:46 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （记者李彤）记者从中国证券业协会获悉，4月16日中国证券业协会绿色证券委员会在贵阳召开专题会，就证券行业如何发挥金融力量，助力“碳达峰、碳中和”目标的实现展开积极研讨。中国证券业协会执行副会长安青松表示，要着力推进三方面工作，为实现“30·60目标”做出行业应有的贡献。

会议认为，碳达峰、碳中和“30·60目标”是中国政府向世界做出的庄严承诺，是新发展阶段贯彻绿色发展理念和推动生态文明建设的量化目标。证券行业是建设现代化经济体系的重要力量，积极投入绿色金融工作，促进解决气候环境问题，推动建设绿色社会，既是证券行业义不容辞的社会责任，更是实现可持续发展的内生动力。

安青松表示，实现“30·60目标”是构建人类命运共同体重要思想的伟大实践，是一场深刻的清洁能源革命、生产技术革命、社会治理革命，对我国现代化经济体系的建设质量和发展战略必将带来深远的影响。碳中和经济涉及的碳成本、碳定价、绿色投资等概念具有特殊的金融属性，怎样为分散不确定性跨期配置资源形成有效投资，怎样为绿色投资的长期低回报性创造溢价，怎样为绿色低碳产业发现价格合理定价，怎样为高碳落后产能有序退出提供金融解决方案，是投资银行的专业本位和职责使命，证券行业应当担当使命，主动作为。

“下一步协会绿证委要着力推进三方面工作，一是进一步发挥智库作用，加大碳中和经济的理论研究，为政府决策提供精准数据和信息支持，为打造绿色经济产业链、价值链、供应链提供价值引导；二是进一步发挥市场合力，形成证券行业绿色金融行动方案，促进绿色价值发现、绿色溢价形成、绿色投资实现；三是进一步发挥自律传导作用，研究制定绿色金融业务规范，推广绿色金融示范实践，引导行业对标提升，增强行业服务绿色经济的能力，丰富行业服务绿色发展的实践。” 安青松说。

会议还讨论了《证券公司绿色金融业务指引（草案）》，并就证券公司助力“碳中和”行动方案进行了充分交流。

(责编：罗知之、高雷)

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