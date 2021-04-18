新华社北京4月18日电 记者从中国铁建股份有限公司获悉，18日，由中铁十六局集团承建的黄黄高铁巴河特大桥主桥顺利合龙。该桥主梁采用8米大节段悬臂造桥机施工，节省有效工期4个月，为国内高速铁路建设中首次应用。

据施工现场负责人李志强介绍，巴河特大桥设计为时速350公里高速铁路无砟轨道桥梁，全长约2961米，是全线重点控制性工程之一。大桥由中铁十六局集团承建，中铁第四勘察设计院集团有限公司设计，是目前国内高速铁路首座三塔部分斜拉桥工程。在桥梁施工中，施工团队充分利用BIM技术可视化、参数化、模拟性等特点，实现建造阶段BIM技术全方位、全过程、全覆盖。

黄黄高铁全长约125公里，设计时速350公里，是我国“八纵八横”高速铁路网京港（台）通道的重要组成部分。建成通车后，武汉至黄冈仅需15分钟。

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