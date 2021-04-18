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【大湾区·小故事】一两陈皮一两金，百年陈皮胜黄金

大湾区大未来·人民日报前方报道组 李申
2021年04月18日15:03 | 来源：人民网
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还未走进大门，一股清新的陈皮香便扑面而来。

“我们新会陈皮已经有一千多年的历史了。”江门市新会区农业农村局局长胡永桂介绍，“一般来讲，当年摘下的叫新会柑皮，经过三年后才叫新会陈皮。陈皮陈皮，越陈越醇香。”

江门新会陈皮村 人民网 李申摄

南宋梁代的陶弘景在《名医别录》首次提出“陈久者良”。言下之意，陈皮越陈，功效越好，陈放年份不同，疗效也有不同。陈皮可入药，也可以煮水泡茶熬汤等，适用于养生、预防疾病、调理身体状态，价值很高。

江门新会柑为外壳做成的一个个小灯笼 人民网 李申摄

“新会陈皮生产过程非常严格，要经过检测、采收、清洗、开皮、风干、存储、溯源等7个步骤，才最终得到成品陈皮。”胡永桂说。“如今，新会陈皮已经成为了江门的文化旅游名片，每年吸引数万游客。”

江门俗话说：“一两陈皮一两金，百年陈皮胜黄金” 人民网 李申摄

步入大湾区时代，江门更是抓住机遇，创新“陈皮+”产业发展，实现陈皮和文化、旅游、公共品牌、金融、电商、仓储物流等协同发展。

近年来，江门着力建设新会陈皮产业园，投入1.32亿元支持全产业科研，形成粤港澳大湾区首个国家现代农业产业园，构建“大基地+大加工+大科技+大融合+大服务”五位一体发展新格局。

目前，江门新会柑种植面积达10万亩,实现全域覆盖，总产值102亿元，拥有超1000家经营主体、100多个加工产品品种，带动新会陈皮产业就业55万人。

(责编：吕骞、章斐然)

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