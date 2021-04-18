新华社海南博鳌4月18日电（记者周慧敏、陈子薇）在18日举行的博鳌亚洲论坛2021年年会首场新闻发布会上，《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》2021年度报告正式发布。报告认为，今年亚洲经济将出现恢复性增长，经济增速有望达到6.5%以上，亚洲将成为全球可持续复苏的重要引擎。

报告认为，受新冠疫情影响，亚洲经济去年出现60年来首次负增长，但总体表现韧性非常强，中国是唯一在2020年实现经济正增长的全球主要经济体，亚洲在加强疫情防控、保持产业链、供应链畅通稳定、促进贸易与投资方面发挥着重要的作用，是多边主义的稳定器。其中，中国发挥了中流砥柱的作用。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，以中国为主干的亚洲市场将进一步扩大，为世界经济创造巨大的需求。随着亚洲在全球最早稳定疫情，恢复生产，预计今年亚洲经济复苏的步伐将会提速，增速有望达到6.5%以上，这是一个非常可喜的数字。

李保东说，中国的“一带一路”倡议、《东盟互联互通总体规划2025》以及欧亚经济联盟建设等区域性、全球性的互联互通倡议有力衔接、对接，对于区域经贸合作、疫情后经济恢复与发展具有非常重要的意义。

“我们相信在后疫情时代，亚洲经济体将更加积极有为，参与国际经贸规则制定，推动国际机构改革与完善，推动建设开放型的世界经济，为维护经济全球化和多边主义做出更多的贡献。”李保东说。

李保东表示，百年变局下，相信亚洲将成为全球可持续复苏的重要引擎，将与其他国家和地区携手战胜疫情，解决发展赤字，促进经济融合，加大与其他地区、发展中国家的合作，加强经验分享，共同促进能力的建设，积极参与国际规则与秩序的重塑，推动构建人类命运共同体。

博鳌亚洲论坛2021年年会于4月18日至21日举行，是今年世界首个以线下会议为主的大型国际会议。据初步统计，共有来自60多个国家和地区的2600多名代表和来自18个国家和地区的160家媒体机构1200多名记者参加年会，今年注册人数超过4000多人，规模空前。

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