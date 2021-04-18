董道勇、马悦然

茶叶作为重要的经济作物，已成为我国推进乡村振兴的重要产业。16日，《安溪铁观音质量安全白皮书（2020）》（以下简称白皮书）在北京正式发布，与会嘉宾表示，在安溪建设现代茶业强县、打造“一带一路”茶香通道之际，白皮书数字化、科学化呈现现阶段安溪茶叶质量安全的真实状况，将成为安溪实施质量兴茶、绿色发展、品牌强茶的重要抓手，也将以此打造茶行业标杆，为全国茶产业高质量发展提供样板。

图为安溪铁观音海上丝绸之路“起航计划”启动仪式

记者了解到，《安溪铁观音质量安全白皮书（2020）》由安溪县人民政府发布。在当天举行的发布会上，安溪铁观音海上丝绸之路“起航计划”正式启动。

安溪县地处福建省东南部，是世界名茶铁观音的发源地。安溪铁观音是全国十大名茶之一，具有“形似观音、重如铁”的外形、浓郁持久的香气、“醇爽回甘音韵显”的滋味、“品饮七泡有余香”的独特品质特征而深受海内外消费者喜爱。

全国政协农业和农村委员会委员宋建朝说，茶叶作为重要的经济作物，已经成为我国脱贫攻坚、乡村振兴进程的一项重要产业。

图为全国政协农业和农村委员会委员宋建朝致辞

“发展茶产业既可以提高茶农收入、振兴经济，又可以保护生态、发展旅游，提升文化、打响品牌。希望与会代表、社会各方，以此次发布会为契机，进一步集聚创新合力，促进国茶跃升，助力乡村振兴。”宋建朝说。

农业农村部农产品质量安全监管司副司长方晓华表示，作为中国产茶第一大县，安溪率先从县域大生态—茶山小生态—土壤微生态三个层面立体构建茶园复合生态系统，推广生态调控、农艺改良、物理防控、生物防治及全程托管、统防统治、保险托底等茶园绿色防控技术和模式，在源头建设农资监管与物流追踪平台……整体提升了茶叶质量安全监管能力和水平。

图为农业农村部农产品质量安全监管司副司长方晓华致辞

“白皮书既是宣言书，也是动员令。白皮书将成为安溪铁观音的质量安全提升通道、品质品牌宣传通道，实施质量兴茶、绿色发展、品牌强茶的重要抓手，并以此打造茶行业的标杆，引领中国茶供给侧改革，推动茶产业高质量发展，走可持续发展的乡村振兴之路。”方晓华说。

安溪县县长吴毓舟在致辞时表示，安溪因茶致富，因茶兴业。近年来，安溪县以建设现代茶业强县为载体，深入推进全域生态化、茶园去化学农药化、质量监管信息化、品牌地标化，致力打造“一带一路”茶香通道，出口茶叶连续十四年全部通过输入国官方检测，荣获“国家农产品质量安全县”称号。

图为安溪县县长吴毓舟致辞

“今天发布的白皮书是安溪建设现代茶业强县一大重要举措，再次彰显安溪茶人的责任与担当，再次向全社会传递安溪质量兴茶、绿色发展、品牌强茶的新成果、正能量。”吴毓舟说。

中国经济信息社董事长、总裁徐玉长表示，白皮书的面世，在推动茶产业规范、健康发展过程中具有积极的作用，将进一步助力安溪茶产业乃至中国茶产业携高质量产品走出国门，迈向世界。

图为中国经济信息社董事长、总裁徐玉长致辞

“作为新华社经济信息业务的管理和运营主体，中国经济信息社可以充分发挥平台优势和资源优势，为安溪铁观音的‘出海’‘起航’提供全方位、全流程、连续不断的信息服务，支撑中国品牌‘走出去’走得稳、走得好、走得久、走得有成效。”徐玉长说。

中华全国供销合作总社杭州茶叶研究院研究员杨秀芳表示，白皮书显示，安溪茶园整体生态化趋势向好，茶园土壤肥力状况良好，土壤微生物群落丰富，生态系统健康稳定，茶叶质量安全水平稳定向好。

“白皮书以鲜活的、科学的、翔实的实验数据为素材，数字化、科学化呈现现阶段安溪茶叶质量安全的真实状况和主旋律，可以让那些喜爱安溪铁观音、关心安溪铁观音的消费者更客观、更全面的认知安溪铁观音的质量安全状况，达到消费者放心喝茶、明明白白喝茶的目的。”杨秀芳说。

图为安溪铁观音质量安全宣誓仪式

会议还举行了安溪铁观音质量安全宣誓仪式。安溪县政协副主席、国家级非遗制作技艺传承人、八马茶业股份有限公司董事长王文礼，国家级非遗制作技艺传承人、福建安溪岐山魏荫名茶股份有限公司董事长魏月德，以及李金登、王清海、刘金龙、刘协宗等四位安溪铁观音大师共同进行宣誓。（记者董道勇、马悦然）

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