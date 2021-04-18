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新华全媒+｜告别“走走停停” 上海盾构机实现掘进与拼装同步进行

2021年04月18日15:48 | 来源：新华网
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新华社上海4月18日电（记者 杨有宗）“串联”变“并联”，告别“走走停停”！18日，记者从隧道股份上海隧道工程有限公司获悉，其自主研发的盾构机掘进与拼装同步技术试验成功，首台推拼同步盾构机即将下线。在隧道施工过程中，应用该技术的盾构机将实现掘进与拼装两道工序并联作业，大幅提升施工效率。

在传统盾构机施工作业中，施工工序一般是推进、停止、拼装。盾构机每向前掘进一环，就需原地停下，完成一环管片拼装，再继续掘进。隧道掘进与管片拼装以串联方式进行。

应用推拼同步技术，可实现掘进与拼装并联作业。“我们将盾构机的顶进油缸优化编组，通过数字化模块控制，实现不同组别分时顶进，在保证盾构机掘进姿态稳定的情况下，让管片拼装工作同步进行。”上海隧道工程有限公司机械制造分公司总经理龚卫说。

相关模拟试验显示，推拼同步技术将使盾构机每环管片作业时间大幅减少，施工效率提升30%到50%。

龚卫说，随着城市地下空间开发强度逐步加大，今后盾构法隧道施工将向着埋深更深、直径更大、单次掘进距离更长的方向发展。“推拼同步技术可大幅提升单位时间内隧道结构完成率，有效控制盾构法隧道施工风险。”

据悉，首台推拼同步盾构机即将在上海轨道交通市域线机场联络线等工程大显身手。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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