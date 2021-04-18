人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>经济·科技

博鳌亚洲论坛旗舰报告：今年亚洲经济增速有望达到6.5%以上

2021年04月18日15:57 | 来源：新华网
小字号

新华社海南博鳌4月18日电（记者周慧敏、陈子薇）在18日举行的博鳌亚洲论坛2021年年会首场新闻发布会上，《亚洲经济前景及一体化进程》和《可持续发展的亚洲与世界》2021年度报告正式发布。报告认为，今年亚洲经济将出现恢复性增长，经济增速有望达到6.5%以上，亚洲将成为全球可持续复苏的重要引擎。

报告认为，受新冠疫情影响，亚洲经济去年出现60年来首次负增长，但总体表现韧性非常强，中国是唯一在2020年实现经济正增长的全球主要经济体，亚洲在加强疫情防控、保持产业链、供应链畅通稳定、促进贸易与投资方面发挥着重要的作用，是多边主义的稳定器。其中，中国发挥了中流砥柱的作用。

博鳌亚洲论坛秘书长李保东表示，以中国为主干的亚洲市场将进一步扩大，为世界经济创造巨大的需求。随着亚洲在全球最早稳定疫情，恢复生产，预计今年亚洲经济复苏的步伐将会提速，增速有望达到6.5%以上，这是一个非常可喜的数字。

李保东说，中国的“一带一路”倡议、《东盟互联互通总体规划2025》以及欧亚经济联盟建设等区域性、全球性的互联互通倡议有力衔接、对接，对于区域经贸合作、疫情后经济恢复与发展具有非常重要的意义。

“我们相信在后疫情时代，亚洲经济体将更加积极有为，参与国际经贸规则制定，推动国际机构改革与完善，推动建设开放型的世界经济，为维护经济全球化和多边主义做出更多的贡献。”李保东说。

李保东表示，百年变局下，相信亚洲将成为全球可持续复苏的重要引擎，将与其他国家和地区携手战胜疫情，解决发展赤字，促进经济融合，加大与其他地区、发展中国家的合作，加强经验分享，共同促进能力的建设，积极参与国际规则与秩序的重塑，推动构建人类命运共同体。

博鳌亚洲论坛2021年年会于4月18日至21日举行，是今年世界首个以线下会议为主的大型国际会议。据初步统计，共有来自60多个国家和地区的2600多名代表和来自18个国家和地区的160家媒体机构1200多名记者参加年会，今年注册人数超过4000多人，规模空前。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

分享让更多人看到

推荐阅读
【大湾区·小故事】一两陈皮一两金，百年陈皮胜黄金
　　还未走进大门，一股清新的陈皮香便扑面而来。 “我们新会陈皮已经有一千多年的历史了。…
中国证券业协会：从三方面注入金融力量 推动绿色金融行动方案
　　人民网北京4月18日电 （记者李彤）记者从中国证券业协会获悉，4月16日中国证券业协会绿色证券委员会在贵阳召开专题会，就证券行业如何发挥金融力量，助力“碳达峰、碳中和”目标的实现展开积极研讨。中国证券业协会执行副会长安青松表示，要着力推进三方面工作，为实现“30·60目标”做出行业应有的贡献。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部