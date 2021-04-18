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海南对外开放和自贸港建设的“金字招牌”——海南服务利用博鳌论坛20年成效突出

2021年04月18日17:03 | 来源：新华网
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　　新华社海口4月18日电 题：海南对外开放和自贸港建设的“金字招牌”——海南服务利用博鳌论坛20年成效突出

　　新华社记者柳昌林、王晖余、周慧敏

　　4月18日至21日，博鳌亚洲论坛2021年年会在海南博鳌举行，世界将再次进入“博鳌时间”。

　　今年是博鳌论坛成立20周年，也是海南启动自贸港建设后举办的首个年会。

　　从“帐篷论坛”成为比肩“达沃斯”的国际交流平台，从中国最大的经济特区成为中国特色自由贸易港，20年来，海南与博鳌论坛相互支持、配合发展、共同进步，成为中国对外开放的名片。

　　记者从海南省外事办了解到，20年来，为服务保障博鳌亚洲论坛，海南省政府和地方政府投入近200亿元用于高速公路、高铁、机场、博鳌通道等基础设施建设；每年一线投入接待和服务保障人员1000多人，累计接待140多位中外领导人和7万多名中外参会代表。

　　博鳌亚洲论坛理事长潘基文表示，海南省为博鳌亚洲论坛默默奉献，将论坛工作作为全省的头等大事来抓，每年春天，海南全省动员全力服务保障博鳌亚洲论坛年会，给历届年会的中外嘉宾留下美好印象。

　　“20年来，海南为博鳌亚洲论坛倾注了巨大人力、物力和财力支持其发展，海南是博鳌亚洲论坛的永久合作伙伴和永久赞助商。”海南省外事办主任王胜说。

　　与此同时，论坛也为海南全面深化改革开放、推动国际交流合作、扩大国际“朋友圈”以及提升国际知名度提供了重要平台和渠道，成为海南推进对外开放和自贸港建设的一块“金字招牌”。

　　王胜说，博鳌亚洲论坛是宣介海南各方面建设成就最好的平台。20年来，海南不断探索、完善和创新机制体制，形成了一套行之有效的服务与利用博鳌亚洲论坛长效机制。

　　海南还围绕博鳌论坛建立了一些行之有效的新的工作机制，比如临时授权机制、责任追究机制等创新制度，真正实现岗位负责制，切实做到责权统一。

　　2014年，海南对论坛服务保障长效机制进行了大幅度改革和集成创新，成立了“海南省服务与利用论坛联席会议工作机制”，由原来的单纯服务转变为服务与利用并重“双轮驱动”的新制度安排，从制度安排上确保海南更精准、更深入地融入论坛，更有效地利用好论坛资源。

　　在新的工作机制引领下，海南创办系列分论坛，搭建地方合作平台体系，为丰富论坛内容贡献了海南智慧和海南方案。依托博鳌亚洲论坛平台，海南创办了21世纪海上丝绸之路岛屿经济分论坛、中国东盟省市长对话等品牌。今年，海南还策划新增了“全球自贸港发展趋势圆桌会议”“国际减贫分论坛”等。

　　王胜说，这些论坛主题活动成为海南利用论坛资源的平台体系，对海南对外开放意义重大。

　　中国南海研究院院长吴士存曾长期负责论坛服务保障工作。他说，20年来，海南经历了从单纯服务保障论坛到主动利用论坛的转变，利用形式也从图片展这样的浅层次转变为主动设置议题、举办分论坛和海南专场交流等高层次活动设计和安排，服务自身经济社会发展。

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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