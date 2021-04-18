新华社杭州4月18日电（记者段菁菁、吴帅帅）随着技术和内容的深度融合，受众阅读习惯的转变，数字阅读产品早已不是明日之物。从“一卷在手”到“一屏万卷”，在“快时代”如何“慢阅读”？5G等技术将如何改变“泛阅读”行业？主流题材如何在数字时代被“鲜活打开”？正在浙江杭州举办的第七届（2021）中国数字阅读大会释放出不少数字阅读行业的新趋势、新亮点和新期盼。

新趋势：“一屏万卷”主导全民阅读时代

2020年，新冠肺炎疫情改变了很多人的生活方式，全民阅读也呈现更加多元的变化，数字阅读的力量更加彰显。

中国数字阅读产业规模达351.6亿元，数字阅读用户规模达4.94亿人，人均电子书阅读量9.1本、人均有声书阅读量6.3本；与此同时，人均纸质书阅读量6.2本，同比去年减少2.6本……在2021年中国数字阅读大会上发布的一系列数据，都在指向一个事实：“一屏万卷”的数字化阅读将在全民阅读时代逐渐成为主导模式。

值得一提的是，儿童已成为数字阅读的重要用户。报告显示，随着启蒙教育时间的不断提前，74.8%的儿童从2岁就开始接触数字阅读，65.7%的孩子更喜欢数字阅读的形式。儿童数字阅读付费增长56.5%，日均数字阅读时长29分钟。

另一份报告也印证了这一趋势：以儿童绘本阅读平台KaDa故事的百亿阅读数据为样本的报告显示，2020年，三四线城市的数字阅读中儿童占比逐年增加，五线及以下城市的家长为儿童数字阅读付费人数涨幅高达101.8%。

KaDa故事联合创始人杨波认为，互联网技术的发达直接促进了教育的公平性，“越来越多小城市家长正在改变自己对儿童阅读的认知，而数字化阅读给予他们更多选项。”

阅读方式日新月异，但阅读本身没变，优质内容始终是人们阅读的最大追求。中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君说，问卷反馈显示，超过八成以上的数字阅读用户认为，当前阅读行业迫切需要的是提升作品的内容质量和产品的功能性能。“未来数字阅读行业在政策引导与投送平台的密切配合下，将把高质量发展、创作和传播数字阅读精品内容作为首要任务。”

新亮点：数字阅读，让红色教育的“打开方式”更鲜活

在珠海市金湾区的图书馆内，一个开放的空间与周围显得有点儿“格格不入”——没有摆放书架和图书，只摆放了24部耳机。在这个图书馆与喜马拉雅App联合打造的有声阅读空间，74岁的吴俊秋正在用耳机听党史学习教育的有声资源。“我视力不好，长时间看纸质书会感到累，平时也会通过手机上的App收听有声读物。”

瀑布流电子阅览屏滚动推送党史学习教育电子读本、扫一扫二维码体验视听结合的党史学习文化大餐……《2020年中国数字阅读报告》显示，数字阅读平台正在成为主题内容传播的重要平台和思想宣传的重要阵地。2020年，多家数字阅读平台与“学习强国”平台合作，设置了以学习党的理论、党史为主要内容的专题板块。读者范丽娟说，电子化的党史理论相关的材料阅读更加便利，同时汇集视、听、直播等类型的数字阅读产品，让党史学习更便捷。

传统出版企业也在通过与富有竞争力的数字阅读平台合作，扩大党的理论的传播力和影响力。人民出版社党委副书记王彤表示，2020年，出版社对全国两会等重要主题开展了电子书、有声书的同步出版发行工作。

“比如，我们充分发挥好数字传播在疫情防控特殊时期的优势，第一时间出版了最美逆行者、抗疫日记等题材的优质电子书，依托学习强国、咪咕阅读等数字阅读平台供读者免费阅读，及时展现抗疫成效，弘扬抗疫精神。”王彤说。

今年是中国共产党成立100周年，如何发挥数字阅读特有优势，让红色教育、党史教育的“打开方式”更鲜活、更生动，正在成为全行业思索的新命题。

在本届数字阅读大会上，以《人民的正义》为代表的“十佳数字阅读作品”充分展现了数字阅读创作与时俱进的发展趋势。咪咕数字传媒有限公司总经理李军认为，数字阅读时代仍要坚持以正能量为导向，而数字阅读平台也要引领作家努力创作更多传播当代中国价值观念、反映中国人审美追求，思想性、艺术性、观赏性有机统一的优秀作品。

新期盼：“5G+”能否成为数字阅读的一剂强心针？

2020年疫情期间，云书店、云博物馆等让人们直观感受到新技术给阅读带来的变革，但包括5G在内的新基建给数字阅读产业带来的改变并非浅尝辄止。《2020年中国数字阅读报告》指出，数字阅读行业不断探索“5G+”阅读模式，AI、AR、VR等新技术、新模式拓展了云端图书馆、云书店等数字阅读的新空间和新场景，数字阅读领域的云服务、物联网进入发展快行线。

“5G+”云上科技亦在本届数字阅读大会的线上线下贯穿始终。记者在现场发现，“5G+阅读”融入活动与展会，AI文创自有IP的元素深度结合，云博物馆、云书店等5G场景，营造出一个新形态的社交阅读空间。

李军介绍， 5G融媒融合了3D动画、互动绘本、有声读物、视频、图片等丰富的形式，结合AR技术实现视听一体化的阅读体验，而视听小说则打破了文字小说传统的单向阅读模式，融入了立绘、镜头、动效、配音等“富媒体”形态。“用户可以通过线上5G专区感受‘5G+’数字阅读，体验基于AR技术的5G‘富媒书’、视听小说，以及5G融媒体手机报，进入互动新‘视界’。”

张毅君说，国家对5G新基建的推进以及5G商用的提速，将进一步加快数字阅读供给的智能化进程，数字阅读企业也将充分利用这些高新技术条件，加快新型业务布局，探索推出H5与快应用的阅读模式，拓展用户阅读新场景。

(责编：赵欣悦、杨光宇)