大湾区大未来·人民日报前方报道组 林小溪 唐维

广东省惠州市惠城区上塘街70号，东湖旅店，一座三层青砖楼房默默矗立，在闹市中诉说过往。

80年前，一场由周恩来同志亲自指挥的“粤港秘密大营救”在中华大地上悄然上演，历时200余天，行程万里，遍及10余个省市……光阴荏苒，惊心动魄的战争硝烟已散。曾作为这一著名历史事件重要中转站的东湖旅店，如今已打造成为“东湖旅店营救中国文化名人陈列馆”。原装的地板、墙壁、实木楼梯扶手，革命战士用过的旧实物和一张张泛黄旧照，带着人们重回民国时期的岁月，将当年的繁华与沧桑娓娓道来。

一段历史

“东洋倭奴坏良心，次次欺负我中国人，若然我同胞再不觉醒，定然要做亡国奴。”一首广东兵用白话自编自唱的歌曲，曾在惠州桥东塘下一个大宅院唱响，歌声里，有国难当头之际为民族生死存亡奋起抗战的决心。

时间的指针拨回上世纪。1941年冬，日本侵略军向九龙新界发起猛烈攻击，香港沦陷，众多文化界人士和爱国民主人士被困于香港，危在旦夕。

在命悬一线的危急关头，中共中央南方局组织营救行动，对有关人员撤离香港的路线作出明确指示。全力以赴、不惜代价，经过几个月的“秘密大营救”，800多名被日军搜捕的抗日民主人士和文化名人安然出现在抗日大后方根据地，其中，东湖旅店就见证了包括茅盾、邹韬奋、范长江等100多人被安全“接进来”、秘密“送出去”的经过。

东湖旅店营救中国文化名人陈列馆中，一组雕塑吸引不少游客驻足。展台一侧，几位文化名人围坐桌前把酒言欢；另一侧，茅盾夫妇手持圆碟，用亲自下厨烹饪的家乡名菜——“风味鸡”款待大家。那是1942年的大年初一，几十名文化名人以及部分参与营救的人士，就这样吃上了一顿特别的团圆饭。

茅盾夫妇的“风味鸡”雕塑 人民日报记者 林小溪摄

“这是真正的肝胆相照，生死与共”，中国著名剧作家夏衍这样感慨。在宣传团结抗战、维护抗日民族统一战线等系列斗争中，香港文化界人士都扮演着不可或缺的重要角色。东湖旅店见证并参与了一段名扬中外的历史奇迹，其承载的革命历史文化价值无可替代，正向着“成为粤港澳大湾区爱国主义教育基地网红打卡点”的目标迈进。

一份传承

“向勇敢而智慧的先辈们致敬”“茅盾夫妇做的风味鸡非常香”“勿忘国耻，吾辈自强。原来惠州不仅有东江纵队，还有营救香港爱国民主人士的伟大事迹”……细细翻阅东湖旅店营救中国文化名人陈列馆留言簿，或稚嫩或飘逸的字迹，时而令人心潮澎湃，时而令人会心一笑，时而又让人心怀感动。

东湖旅店营救中国文化名人陈列馆留言簿上的访客留言 人民日报记者 林小溪摄

恰逢周末，6岁的程舒菡小朋友跟着妈妈来到陈列馆参观。不久前，她进入了学校组织的“我与祖国共成长”演讲比赛决赛，这次来到陈列馆近距离接触革命历史文物，她对已经可以熟练背诵的演讲内容有了更直观的认知。“‘没有共产党就没有新中国’这首歌在我耳畔响起时，其实我并不懂得其中的意义，直到我的老师和爸爸妈妈给我讲了许多红色儿童故事，故事里很多共产党英雄们的感人事迹，让我觉得不能忘记那些用生命和鲜血换来我们今天幸福生活的人们。”

程舒菡小朋友在参观“西湖留诗”雕塑 人民日报记者 林小溪摄

东湖旅店营救中国文化名人陈列馆馆长袁美霞说，像程舒菡这样的小朋友不在少数。据介绍，在东湖旅店作为陈列馆开馆不到两年的时间里，就已接待国内外游客超过十万人次，线上游客超过百万人次。不少营救者和被营救者的后人纷纷前来参观，追寻着前辈的足迹，传承着中华文化的血脉。

时任中共惠阳县委组织部部长兼武装部部长卢伟如后人的留言 人民日报记者 林小溪摄

东湖旅店原主人翟雨亭后人留言 人民日报记者 林小溪摄

一种精神

“东湖旅店前身不叫东湖旅店，而是惠州绅士翟雨亭的私人别墅。”东湖旅店布展大纲撰写者、惠州市作协主席陈雪介绍。这是当时惠州最豪华的西式建筑。1938年10月惠州沦陷时，城区旅店几乎全被烧光，原有的酒店和旅店无法复业，一些有钱人便将未毁于战火的大屋改为旅店，翟雨亭也把自己的洋楼改成了东湖旅店。

接到转移任务后，翟雨亭负起秘密接待之责，那段时间，他嘱咐店员不要接待其他旅客，专门接待爱国人士，并不得向外宣传，使爱国人士得以安静休息，安全离开惠州。翟雨亭由此完成了人生征途中最重要的一次“保护”任务。

2017年，惠州市惠城区政府出资750万元回购东湖旅店，打造成营救中国文化名人陈列馆，于2019年1月30日正式面向公众开馆。

东湖旅店修缮前、后（资料图）

“这次大营救，被茅盾称之为‘抗战以来最伟大的抢救工作’，东湖旅店作为香港‘秘密大营救’的秘密中转站，具有重要的革命历史价值。这栋欧式风格和岭南风格融合的建筑，反映了当时惠州建筑的工艺特征，具有较高的文物价值。”广东省惠州市惠城区文化广电旅游体育局副局长黄云华称，东湖旅店的保护修缮工作受到高度重视。

（资料图片）

何香凝、柳亚子、邹韬奋、茅盾、戈宝权、范长江、乔冠华……东湖旅店展馆名单中一个个名字让人不禁感慨，如果没有这次惊心动魄的大营救，中国近现代文学史、学术史、政治史、艺术史都可能会是另一番面貌。党中央不惜一切代价抢救这些国之瑰宝，保护了新中国建设重要的文化骨干力量。

对文物古迹的保护，是对历史、文化的保护，也是维系国家统一和民族团结的牢固纽带。

“东湖旅店作为红色的革命文物，它所传达的革命精神和文化是粤港澳大湾区文化建设的一个重要体现，丰富了湾区人文精神内涵，成为粤港澳旅游精品路线上的重要节点。”黄云华表示。

(责编：吕骞、章斐然)