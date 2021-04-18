新华社上海4月18日电 题：朋友“扩圈”超精彩、进博效应超期待——写在第四届进博会倒计时200天之际

新华社记者周蕊

4月18日是第四届中国国际进口博览会倒计时200天的日子。报名签约面积超过了规划面积的70%、再次跑出“加速度”，进博“朋友圈”不断扩大、纽带更加紧密，“进博效应”助力更多明星展品进入千家万户，帮助企业分享中国市场机遇，来听听企业的“进博故事”。

签约面积超70%

在18日举行的第四届中国国际进口博览会开幕倒计时200天宣介活动上，中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，第四届进博会的规划展览总面积为36万平方米，目前报名签约的面积已经超过了规划面积的70%，筹办工作稳步推进，成效良好。

招展速度喜人，是全球企业对进博会“用脚投票”选择的结果。在当天，数十家来自全球的经贸机构以及企业集体签约参加第四届进博会。

“第一届和第二届进博会，我们是参观者。第三届进博会，我们是参与者。从现在开始我们将是进博会的长期伙伴。”世邦魏理仕中国区总裁李凌说，这些年来，企业与进博会的联系不断加深，第三届进博会首次参展后充分感受到了进博会带来的魅力，达成近20项合作和意向签约，这一次，世邦魏理仕与进博会签订了参展接下来三届进博会的“未来之约”。

“进博会为国际企业提供了一个向世界展示最新产品和技术的广阔平台。中国有效的疫情防控工作和面向外资持续扩大的市场准入政策，使得中国成为全球经济复苏的领军者并为世界带来了市场机遇。”倍耐力亚太区CEO朱利亚诺·梅纳西说，倍耐力将中国市场视为未来五年的增长支柱之一，在第四届进博会的参展面积将较首次参展扩大一倍。

朋友“扩圈”超精彩

老朋友带新，新面孔亮相，进博会的“朋友圈”越来越精彩，通过参展商联盟这一平台，进博会正在构筑出独特的“进博纽带”。

成立智慧出行及新能源、集成电路、农产品等13个专委会；在重点领域发出“进博声音”，原有的日化消费品专委会、乳业专委会等不断举行行业研讨活动，增强行业内企业对中国机遇的了解度……2018年由展商自发倡议成立的参展商联盟正在日益成为连接全球企业与进博会的“纽带”。

孙成海说，第四届进博会更加注重提升专业化水平，不仅新设生物医药、创新孵化等专区，还推动将条件成熟的专区发展为专业委员会，致力于打造集“展示、交流、交易、合作”于一体的国际性专业平台。

进博会“老朋友”松下电器最新成为参展商联盟绿色智能家电家居专委会副会长单位。松下电器（中国）有限公司总裁赵炳弟说，松下希望可以利用自身在绿色环保、智能家电方面的经验和优势，与行业内各企业加深交流与合作，共享经验，共同为中国早日实现碳达峰、碳中和目标贡献力量。

“进博效应”超期待

6天的进博会，365天的中国机遇。中国大市场，让更多进博企业分享。

日本美妆企业资生堂是最早签下参展第四届到第六届进口博览会“长约”的企业之一。去年11月，以第三届进博会为平台，资生堂首度揭秘了与雅萌株式会社成立合资公司后推出的新品牌“EFFECTIM玑妍之光”。仅仅两个月后，这一新品牌就在上海全球首发了“进博同款新品”。

资生堂集团全球CEO鱼谷雅彦介绍，2020年企业中国地区业务增长强劲，销售额已经占到资生堂全世界合并结算销售额的26%左右，成为拉动整个资生堂集团发展的巨大动力。对资生堂来说，中国被定位为“第二总部”，除了把中国作为市场之外，还希望运用资生堂集团的力量，开发出“从中国走向世界”的各类商品和服务。

进博同款落地跑出“加速度”不只有资生堂。第三届进博会上，松下首次推出的“6恒气候站”系统，在中国家电及消费电子博览会上再次吸引了大量关注；达能旗下首次亮相的植物基品牌alpro，近期正式登陆中国市场；强生在进博会上带来的眼力健“Catalys白力士”眼科飞秒激光治疗机，近日在宁波市眼科医院顺利完成装机并调试成功，预计将在4月下旬正式“上岗”……

“进博会上，alpro品牌受到了客户和渠道伙伴的高度关注，我们也特别加速了这一品牌进入中国市场的进程。”达能亚洲区乳制品及植物基产品高级副总裁陈奕颖说，植物基产品近年来成为中国市场上的“网红”，达能高度重视快速发展的中国市场，希望能为中国的新一代消费者提供更多可持续、多元化的健康选择。

恒天然大中华区首席执行官周德汉介绍，第三届进博会上全球首发的安佳醇易雪顶稀奶油和安佳芝士稀奶油，在中国市场正式上市后“供不应求”。恒天然近期最新升级了广州应用中心，年内还将在武汉开设中国第五个应用中心，希望能不断结合本土市场的特点加强创新，进一步深耕中国市场。

上海市商务委主任顾军表示，上海将努力做到疫情防控更精准、服务保障更精细、城市运行更平稳、溢出效应更显著、进博品牌更响亮，为广大企业提供更多的市场机遇、投资机遇、合作机遇，为全球经济复苏再添“一把火”、注入新动能。

(责编：胡永秋、牛镛)