一汽红旗“旗迹中国-红色之旅”活动现场。一汽集团供图

人民网上海4月18日电 （孙阳）4月18日，一汽红旗在上海正式启动以“新红旗、新征程、新贡献”为主题的旗迹中国-红色之旅活动，本次活动邀请革命家属、优秀党员代表、车主以及一汽集团的相关领导，搭乘红旗经典老爷车，红旗E-HS9、H9、HS7、HS5、H5等车型从上海到嘉兴南湖。

一汽红旗多款经典车型亮相本次活动现场。一汽集团供图

据悉，旗迹中国-红色之旅活动将循着嘉兴南湖、江西井冈山革命根据地、江西于都、广西壮族自治区凤山、贵州遵义、陕西延安、河北西柏坡等红色足迹，致敬革命先烈，传承红色基因，赓续精神血脉，为书写新时代高质量发展新篇章积蓄动能。

中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记邱现东，中国第一汽车集团有限公司董事、党委副书记王国强，中国第一汽车集团有限公司党委常委、副总经理刘亦功等一汽集团及吉林省政府的领导同志，许晓轩烈士之女许德馨，老革命田汇川之子田博，一汽集团内部优秀党员代表和红旗车主们共同出席了上海站发车仪式。

中国第一汽车集团有限公司董事、总经理、党委副书记邱现东。一汽集团供图

邱现东在致辞中表示，一汽集团开展这次活动，关键是要重温那段波澜壮阔、激荡人心的历史征程，切身感悟中国共产党的初心使命，激励和引导全体一汽人、红旗人坚定产业报国初心，承担新时代央企责任和强大中国汽车产业使命。

邱现东认为，这次活动是一次传承精神的“致敬之旅”，践行责任的“服务之旅”，红旗漫卷的“宣誓之旅”。中国一汽、红旗要以此次活动为契机，不负重托、砥砺奋进，奋力将红旗品牌打造成“中国第一、世界著名”的民族汽车品牌，同时，要抢抓产业转型变革之先机，在迎接挑战中奋斗奋进，在改革创新中建功立业。

活动成员在中国共产党发起组成立地（《新青年》编辑部）旧址学习参观。一汽集团供图

发车仪式结束后，活动全体人员乘车前往中国共产党发起组成立地（《新青年》编辑部）旧址学习参观，重温革命“星火初燃”之地，感受革命之初的历史。多位一汽集团党员代表在现场表示，将持续学习党的宝贵精神财富，凝聚强大精神动力，用实际行动在新时代新征程中展现更大担当、贡献更多力量。

当天中午，车队行进至浙江省嘉兴市，继续追寻中共一大足迹。在碧波荡漾的嘉兴南湖，旗迹中国-红色之旅的全体成员品读红船精神由来与传承，在党史学习教育的过程中聆听了一堂生动的党课。

活动全体成员在南湖红船上学习红船精神。一汽集团供图

王国强在活动中表示，站在“两个一百年”历史交汇点，再次学习弘扬“红船精神”，重走“初心之路”，要深刻认识中国共产党诞生、发展、壮大的光辉历程和宝贵经验，深刻感悟中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、社会主义为什么好的历史选择和人民选择，深刻体会中国一汽在党的坚强领导下创业成长、改革转型、创新发展的情怀使命和和责任担当，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，用“红船精神”激发出“掌控关键核心技术、做强民族汽车品牌、争当世界汽车行业排头兵”的磅礴力量。

旗迹中国-红色之旅的全体成员共同体悟红船精神。人民网记者王天乐 摄

一汽红旗围绕“爱党、爱国、为民”举办此次主题教育活动，通过重踏红色之旅、感悟红色精神、驾乘红旗之车、追访红色“信”“物”、记录红色故事，激励全体一汽人、红旗人在强大中国汽车产业、造福中国人民、服务广大消费者的进程中乘势而上、接续奋斗。

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