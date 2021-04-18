汤晓峰 李彤

原标题：共同推动新型智慧城市建设

4月16日下午，南通市人民政府与联想集团签署战略合作协议。南通市委副书记、市长王晖出席签约活动并会见了联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军一行。

王晖对刘军一行来通表示欢迎，并简要介绍了我市经济社会发展的情况。他说，当前，南通正抢抓国家战略叠加机遇，按照全方位融入苏南、全方位对接上海、全方位推进高质量发展的总体思路，奋力建设长三角一体化沪苏通核心三角强支点城市，经济发展动能强劲。联想集团与南通在建筑业、高端纺织、船舶海工、电子信息、智能装备、新材料、新能源及新能源汽车等重点产业领域有着较大的合作空间，希望能将联想集团的实验室、科创中心等更多创新要素资源导入南通来，通过导入高端产业，助力南通工业化发展，加速城市化进程，同时发挥自身优势，为南通企业提档升级提供解决方案，实现互利共赢。

刘军感谢南通市委、市政府对企业的信任和支持。他表示，长期以来联想积累了5G、大数据、工业互联网、人工智能等技术，构建了“端-边-云-网-智”的技术架构和服务能力，十分期待联想的智慧城市解决方案可以成为南通城市发展的一部分，聚焦南通数字经济发展、产业链结构优化和城市建设，服务南通高质量发展。

合作双方将依托我市良好的场景资源和营商环境，发挥联想集团在人工智能、大数据、物联网、云计算、5G等高科技领域的技术优势和产业资源，重点在数字经济发展、新型基础设施建设、新型智慧城市建设等领域建立战略合作关系，共同推动将南通打造成为长三角区域新型智慧城市示范市。

(责编：赵超、吕骞)